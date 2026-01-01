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POJAVILI SE SNIMCI

Velika eksplozija u ekskluzivnom zimovalištu na dočeku Nove godine: Ima mrtvih

Iako uzrok eksplozije još nije zvanično poznat, ljudi na društvenim mrežama pišu da je do incidenta došlo u trenutku kada je ispaljen vatromet

Švicarska: Službe izašle na teren. Platforma X

M. Až.

1.1.2026

Nekoliko ljudi je poginulo, a više ih je povrijeđeno nakon eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.


Iako uzrok eksplozije još nije zvanično poznat, ljudi na društvenim mrežama pišu da je do incidenta došlo u trenutku kada je ispaljen vatromet. U jednoj objavi na X-u vide se muzičari na bini, vatromet, baklje u publici i posjetioci koji skaču uz muziku, dok se na drugom video snimku vidi požar i čuju vrisci.

Na teren su odmah izašli vatrogasci, policija i veliki broj saniteta Hitne pomoći. Eksplozija se dogodila u 01:30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za BBC.

Neprovjereni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gdje se održavala proslava Nove godine. Policija je otvorila telefonsku liniju za pomoć porodicama pogođenih.

Kran-Montana je luksuzno skijalište u švajcarskom regionu Vale, udaljeno oko dva sata od Berna. Grad ima 137 kilometara skijaških staza i popularno je među britanskim turistima. Krajem januara, odmaralište bi trebalo da bude domaćin prestižnog takmičenja u brzom skijanju – FIS Svjetskog kupa.

# ŠVICARSKA
# EKSPLOZIJA
# NOVA GODINA
# CRANS MONTANA
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