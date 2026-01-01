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NJEMAČKA

Dvojica tinejdžera poginula zbog pirotehnike

Policija još uvijek nije precizirala o kakvoj je pirotehnici riječ, ali njemački mediji navode da se radilo o sredstvima iz kućne proizvodnje

Pirotehnika. Borna Filic/PIXSELL

M. Až.

1.1.2026

Dvojica 18-godišnjaka poginula su u njemačkom gradu Bilefeldu nakon nesreće s pirotehnikom iz kućne proizvodnje, saopštila je lokalna policija.

U jednom od dva odvojena incidenta, tinejdžer je poginuo na mjestu nesreće u okrugu Baumheide. Zapalio je pirotehničko sredstvo u pješčaniku na igralištu, a ono mu je eksplodiralo pred licem, prenosi njemački Bild.

Samo pola sata kasnije, hitne službe pozvane su u okrug Brake, gdje je drugi osamnaestogodišnjak zadobio teške povrede glave od eksplozije i kasnije preminuo u bolnici.

Policija još uvijek nije precizirala o kakvoj je pirotehnici riječ, ali njemački mediji navode da se radilo o sredstvima iz kućne proizvodnje.

# PIROTEHNIKA
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