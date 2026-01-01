Melanija zasjenila sve u Mar-a-Lagu, Trampu društvo pravio ovaj svjetski lider

Prvi čovjek SAD Donald Tramp i prva dama Melanija bili su domaćini tradicionalne novogodišnje zabave u srijedu navečer u Mar-a-Lagu, gdje su se okupile brojne pristalice MAGA pokreta i poznate ličnosti.

Melanija je privukla pažnju prisutnih srebrnom haljinom koju je uparila sa srebrnim Lubuten cipelama, dok je Tramp nosio tradicionalni smoking. Dok su šetali crnim tepihom, Tramp je u svom govoru poželio mir na zemlji, a potom se osvrnuo na godinu u kojoj je, kako je rekao, završio brojne ratove i sukobe.

Tokom kratkog obraćanja novinarima, Tramp je odbio komentarisati moguće slanje američkih trupa u Ukrajinu ili ulogu CIA-e u napadu dronom u Venecueli. Ubrzo nakon toga, uz osmijeh i držeći Melaniju za ruku, ušao je unutra i pozvao novinare da se pridruže zabavi.

Brojni poznati

Na svečanosti su prisustvovali brojni poznati MAGA lideri i ličnosti, uključujući bivšeg gradonačelnika Njujorka Rudija Đulijani, državnu tužiteljku okruga Kolumbija Žanin Piro, izvršnog direktora MyPillow i kandidata za Senat Majka Lindela, kao i holivudskog reditelja Breta Ratnera, koji režira dokumentarni film o Melaniji.

Među prisutnima bila je i sekretarka Ministarstva za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem.

Trampova djeca – Donald Tramp Mlađi, Erik i Baron – takođe su viđeni na zabavi, a predsjednik je na sceni čestitao Donaldu Trampu Mlađem rođendan, koji je 31. decembra napunio 48 godina.