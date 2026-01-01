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NOVOGODIŠNJA ZABAVA

Melanija zasjenila sve u Mar-a-Lagu, Trampu društvo pravio ovaj svjetski lider

Melanija je privukla pažnju prisutnih srebrnom haljinom koju je uparila sa srebrnim Lubuten cipelama, dok je Tramp nosio tradicionalni smoking

Zabava u Mar-a-Lagu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

1.1.2026

Prvi čovjek SAD Donald Tramp i prva dama Melanija bili su domaćini tradicionalne novogodišnje zabave u srijedu navečer u Mar-a-Lagu, gdje su se okupile brojne pristalice MAGA pokreta i poznate ličnosti.

Melanija je privukla pažnju prisutnih srebrnom haljinom koju je uparila sa srebrnim Lubuten cipelama, dok je Tramp nosio tradicionalni smoking. Dok su šetali crnim tepihom, Tramp je u svom govoru poželio mir na zemlji, a potom se osvrnuo na godinu u kojoj je, kako je rekao, završio brojne ratove i sukobe.

Tokom kratkog obraćanja novinarima, Tramp je odbio komentarisati moguće slanje američkih trupa u Ukrajinu ili ulogu CIA-e u napadu dronom u Venecueli. Ubrzo nakon toga, uz osmijeh i držeći Melaniju za ruku, ušao je unutra i pozvao novinare da se pridruže zabavi.

Brojni poznati

Na svečanosti su prisustvovali brojni poznati MAGA lideri i ličnosti, uključujući bivšeg gradonačelnika Njujorka Rudija Đulijani, državnu tužiteljku okruga Kolumbija Žanin Piro, izvršnog direktora MyPillow i kandidata za Senat Majka Lindela, kao i holivudskog reditelja Breta Ratnera, koji režira dokumentarni film o Melaniji.

Među prisutnima bila je i sekretarka Ministarstva za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem.

Trampova djeca – Donald Tramp Mlađi, Erik i Baron – takođe su viđeni na zabavi, a predsjednik je na sceni čestitao Donaldu Trampu Mlađem rođendan, koji je 31. decembra napunio 48 godina.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je u ponedjeljak imao sastanke sa Trampom u Mar-a-Lagu, također je prisustvovao, a obojica lidera su snimljena kako zajedno gledaju vatromet iznad Palm Biča.

Prodaja slika

Tokom večeri, predsjednik je pomogao u prodaji slike Isusa koju je naslikala umjetnica Vanesa Horabuena, a djelo je prodano za 2,75 miliona dolara. Tramp se nakon prodaje našalio da bi rado potpisao djelo da je cijena bila još veća.

Takođe je iskoristio mikrofon kako bi kritikovao navodne prevare u vrtićima u Minesoti i najavio istrage u drugim državama, tvrdeći da je "ukradeno 18 milijardi dolara", te da je situacija u Kaliforniji, Ilinoisu i Njujorku još gora.

Na zabavi su bili i novi rijaliti učesnici, među kojima su Hilari Maser i Rozalin Jelin iz serije "Samo za članove: Palm Bič".

Svečanost u Mar-a-Lagu bila je ispunjena MAGA tematikom, poznatim ličnostima i porodičnom atmosferom, dok su vatrometi osvjetljavali nebo iznad Palm Biča, obeležavajući početak nove godine u raskošnom stilu.

# MELANIA TRUMP
# SAD
# NOVA GODINA
# DONALD TRUMP
# MAR-A-LAGO
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