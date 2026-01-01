U eksploziji na poznatom skijalištu najmanje 40 mrtvih, preko 100 povrijeđenih

U razornom požaru i eksploziji koji su se tokom noći dogodili u baru na poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana, poginulo je najmanje 40 osoba, dok je više od 100 povrijeđeno, objavio je Sky News, pozivajući se na informacije italijanskog Ministarstva vanjskih poslova.
Kako navode lokalne vlasti, mnoge žrtve još nisu identificirane zbog težine zadobijenih opekotina. Švicarske vlasti su ranije saopćile da ima "nekoliko desetaka" poginulih, dok je francusko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su među povrijeđenima i dva francuska državljana.
Potresna svjedočenja
Dvije mlade žene koje je intervjuirala francuska televizija BFMTV, a koje su se u trenutku izbijanja požara nalazile u noćnom klubu smještenom u podrumu bara "Le Constellation", ispričale su da se zapalio drveni strop objekta.
- Tokom večeri, konobar se popeo na ramena drugog konobara. Držao je rođendansku svijeću koja je bila vrlo blizu stropa i sve se zapalilo u roku od dvije minute - kazale su.
Prema njihovim riječima, u objektu se nalazilo nekoliko stotina ljudi, a situaciju je dodatno otežalo izuzetno usko stepenište koje je vodilo prema izlazu.
- Stubište koje je vodilo iz noćnog kluba bilo je izuzetno usko i došlo je do ogromnog naleta gomile - navele su svjedokinje, koje su uspjele pobjeći u posljednjem trenutku.
Dodale su da su, izlazeći iz bara, vidjele veliki broj povrijeđenih osoba, od kojih je većina bila u teškom stanju.
Uzrok požara
Nakon tragedije, lokalni stanovnici opisivali su potresne prizore. Prema pisanju lista 24heures, ljudi su zatečeni stajali na ulicama, sirene su neprestano zavijale, a helikopteri su tokom cijele noći nadlijetali područje. Kako javlja Blick, u baru je u trenutku nesreće bilo mnogo mladih posjetitelja.
Jedan od svjedoka rekao je za 24heures da je požar izbio na stropu zbog pirotehnike pričvršćene na boce šampanjca, nakon čega je nastala panika i naguravanje dok su ljudi pokušavali sići niz stepenice u podrum. Ovi navodi poklapaju se s izjavama drugih svjedoka.