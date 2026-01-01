U eksploziji na poznatom skijalištu najmanje 40 mrtvih, preko 100 povrijeđenih

U razornom požaru i eksploziji koji su se tokom noći dogodili u baru na poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana, poginulo je najmanje 40 osoba, dok je više od 100 povrijeđeno, objavio je Sky News, pozivajući se na informacije italijanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Kako navode lokalne vlasti, mnoge žrtve još nisu identificirane zbog težine zadobijenih opekotina. Švicarske vlasti su ranije saopćile da ima "nekoliko desetaka" poginulih, dok je francusko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su među povrijeđenima i dva francuska državljana.

Potresna svjedočenja

Dvije mlade žene koje je intervjuirala francuska televizija BFMTV, a koje su se u trenutku izbijanja požara nalazile u noćnom klubu smještenom u podrumu bara "Le Constellation", ispričale su da se zapalio drveni strop objekta.

- Tokom večeri, konobar se popeo na ramena drugog konobara. Držao je rođendansku svijeću koja je bila vrlo blizu stropa i sve se zapalilo u roku od dvije minute - kazale su.

Prema njihovim riječima, u objektu se nalazilo nekoliko stotina ljudi, a situaciju je dodatno otežalo izuzetno usko stepenište koje je vodilo prema izlazu.