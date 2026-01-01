Zelenski u novogodišnjem obraćanju izjavio da je mirovni sporazum 90 posto spreman

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, u novogodišnjem obraćanju koje se uglavnom fokusiralo na otpor protiv Moskve i njene potpune invazije, izjavio je da je mirovni sporazum za okončanje rata s Rusijom 90 posto spreman.

Zelenski je rekao da preostalih deset posto sporazuma za okončanje gotovo četverogodišnjeg sukoba određuje sudbinu mira, sudbinu Ukrajine i Evrope, prenosi BBC.

- Vjerujemo u vas i našu pobjedu - poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom novogodišnjem govoru.

Ranije u srijedu, Moskva je objavila ono što je nazvala dokazima da Ukrajina koristi dronove za napad na Putinovu privatnu rezidenciju na jezeru Valdaj na sjeverozapadu Rusije, što su optužbe koje je Kijev snažno negirao.

Objavljen je navodni mapirani prikaz da su dronovi lansirani iz oblasti Sumija i Černihiva u Ukrajini, kao i video oborenog drona u snježnoj šumi. Vojnik pored olupine tvrdi da je riječ o ukrajinskom dronu Čaklun.

BBC nije mogao potvrditi snimke, niti je moguće utvrditi gdje su nastali. Kremlj je saopćio da će zbog navodnog incidenta preispitati svoj stav o tekućim mirovnim pregovorima.

Međutim, Kaja Kalas, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku, u srijedu je opisala ruske tvrdnje kao namjernu distrakciju i pokušaj da se sabotira mirovni proces. U svom 20-minutnom obraćanju naciji, Zelenski je rekao da Ukrajina ne želi mir po svaku cijenu, dodajući da želi kraj rata, ali ne i Ukrajine.

Kazao je da bi povlačenje Ukrajine iz istočnog Donbasa značilo da je sve završeno, misleći na zahtjev Rusije da osigura punu kontrolu nad industrijskim područjem u svakom mirovnom sporazumu.

Moskva trenutno kontrolira oko 75 posto Donjecke oblasti i oko 99 posto susjedne Luganske. Dvije oblasti zajedno čine Donbas. Njegova sudbina bila je glavna prepreka tokom pregovora, pri čemu je Rusija dosljedno odbijala kompromis oko cilja da preuzme potpunu kontrolu nad Donbasom.

U obraćanju Zelenski je zahvalio liderima koji su podržali Ukrajinu, ali je rekao da namjere moraju postati sigurnosne garancije, i biti ratificirane.

Nakon razgovora između Zelenskog i njegovog američkog kolege Donalda Trampa (Donald Trump) na Floridi ranije ove sedmice, ukrajinski lider je rekao da je Washington ponudio sigurnosne garancije na 15 godina, ali vremenski okvir njihove primjene još nije jasan.