Trampova administracija zamrznula federalna sredstva za brigu o djeci širom zemlje

Trumpova administracija zamrznula je federalne isplate za brigu o djeci svim američkim državama, navodeći potrebu da se osigura da se sredstva koriste zakonito, rekao je u srijedu zvaničnik agencije, usred optužbi da administracija koristi lažne optužbe za prevaru kako bi politizirala problem.

Prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga (HHS), isplate će biti izvršene tek nakon što države pokažu da se federalna sredstva za brigu o djeci troše u legitimne svrhe.

Glasnogovornik HHS-a Endru Nikson (Andrew Nixon) rekao je za ABC News da su države dužne dostaviti administrativne podatke na uvid, dok oni za koje se sumnja da su nepravilnosti u vezi s tim moraju dostaviti dodatnu dokumentaciju, uključujući evidenciju o prisutnosti, informacije o licenciranju i izvještaje o inspekciji.

- Država je dužna osigurati da se ova sredstva, ovi savezni dolari, dolari poreskih obveznika, koriste u legitimne svrhe - rekao je Nixon.

Ovaj potez slijedi nakon navoda o prevarantskim praksama u nekim centrima za brigu o djeci u Minesoti, koji su se pojavili nakon što je neprovjereni video kružio društvenim mrežama.

Navodi su u početku doveli do zamrzavanja isplata državi prije nego što je mjera kasnije proširena na cijelu zemlju.

Osporavani navodi

Od početka drugog mandata Trampove administracije, zvaničnici i nezvanični pomoćnici – posebno uključujući biznismena Ilona Maska (Elon Musk) – navodili su neutemeljene i često nespecificirane optužbe za "prevaru" ili "korupciju" kako bi jednostrano prekinuli finansiranje desetina programa, obično onih kojima se Republikanska stranka protivi.

Kasnije su mnoga, ali ne sva ova sredstva vraćena nakon sudskih odluka ili kada se ispostavilo da su programi neophodni.

Zamjenik sekretara HHS-a Džim O'Nil (Jim O'Neill) ranije je na američkoj kompaniji društvenih medija X rekao da je agencija zamrznula sva plaćanja za brigu o djeci državi Minesota i da pooštrava uslove plaćanja kako bi spriječila zloupotrebu sredstava poreskih obveznika za desetine programa.

- Vjerovatno ste pročitali ozbiljne optužbe da je država Minnesota usmjerila milione dolara poreskih obveznika u lažne vrtiće širom Minesote u posljednjoj deceniji - rekao je.

Kritike odluke

Zvaničnici Minesote odbacili su optužbe, rekavši da su objekti navedeni u videu pregledani i da rade u skladu sa državnim propisima.

Guverner Tim Volc (Tim Walz), demokratski kandidat za potpredsjednika na prošlogodišnjim izborima i česta meta predsjednika Donalda Trampa, kritikovao je odluku, optužujući saveznu vladu da politizuje problem i potkopava programe koji podržavaju porodice.

- Ovo je Trampova duga igra - rekao je Volc.

- Godinama smo se obračunavali s prevarantima. To je ozbiljan problem – ali ovo je cijelo vrijeme bio njegov plan. On politizuje problem kako bi ukinuo finansiranje programa koji pomažu stanovnicima Minesote - dodao je.

HHS je saopštio da će zamrzavanje ostati na snazi ​​sve dok države ne ispune nove standarde usklađenosti.