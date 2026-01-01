Promjene u Njemačkoj od 1. januara: Veće plate, veći troškovi?

Njemačka ulazi u 2026. godinu sa nizom zakonskih i finansijskih promjena koje će direktno uticati na prihode, troškove i svakodnevni život velikog broja građana, uključujući zaposlene, penzionere, porodice sa djecom i korisnike socijalnih davanja.

Minimalna zarada od 1. januara raste na 13,90 eura po satu, dok se povećava i minimalna naknada za učenike u dualnom obrazovanju, sa rastom mjesečnih iznosa u svim godinama školovanja.

Paralelno sa tim, podiže se i granica za tzv. mini-poslove, pa će maksimalna mjesečna zarada bez punih doprinosa u ovoj kategoriji iznositi 603 eura, u odnosu na ranijih 556 eura.

Troškovi javnog prevoza biće viši, jer cijena mjesečne karte za korištenje regionalnog i lokalnog saobraćaja u cijeloj zemlji raste sa 58 na 63 eura.

Uvećanje penzija

Istovremeno, država uvodi poreska rasterećenja, uključujući povećanje osnovnog neoporezivog djela dohotka na 12.348 eura, kao i rast poreskih olakšica za djecu.

Penzioneri bi od jula 2026. mogli da dobiju uvećanje penzija, koje se trenutno procjenjuje na oko 3,7 odsto, iako će konačnu odluku vlada donijeti tek u proljeće, u zavisnosti od ekonomskih kretanja i rasta zarada, prenosi Viršaftvohe.

Najavljeno je i uvođenje takozvane aktivne penzije, koja bi omogućila zaposlenim penzionerima da dio dodatnog prihoda ostvare bez plaćanja poreza.

Pored toga, cijene emisija ugljen-dioksida u Njemačkoj će porasti sa dosadašnjih 55 eura po toni na raspon od 55 do 65 eura, što će se najdirektnije odraziti na troškove goriva i grijanja domaćinstava.

Umjereno, ali primjetno poskupljenje

Prema procjenama auto-kluba ADAC, cijena benzina u 2026. mogla bi da poraste za oko tri centa po litru, dok se kod dizela očekuje nešto manji rast.

Kod grijanja se procijenjuje da bi lož-ulje moglo biti skuplje za oko tri centa po litru, dok bi gas poskupio za oko 0,3 centa po kilovat-satu, prenosi Tanjug.