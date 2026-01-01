Rusi tvrde: U napadu dronovima na Hersonsku oblast 24 poginulih

Rusija je u četvrtak saopćila da su najmanje 24 osobe poginule, a 50 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na kafić i hotel u dijelu Hersonske oblasti koji je pod kontrolom Moskve, javlja Anadolu.

- Kasno večeras protivnik je izveo namjerni napad dronovima na mjesto gdje su civili slavili Novu godinu - rekao je Vladimir Saldo, šef oblasti kojeg je imenovala Rusija.

- Tri drona pogodila su kafić i hotel na obali Crnog mora u Čorliju. Preliminarni podaci ukazuju na to da je više od 50 ljudi povrijeđeno, a da su 24 osobe poginule. Podaci se još provjeravaju - naveo je Saldo u objavi na Telegramu.

Zvaničnik je dodao da se ljekari bore da spase živote povrijeđenih.

Prema Saldu, napad dronovima dogodio se gotovo istovremeno s otkucavanjem ponoći, što je izazvalo požar koji je kasnije ugašen, kako je izvijestio guverner tog područja.

Saldo je optužio britanske obavještajne službe za umiješanost u napad.

- Ne isključujem mogućnost da je teroristički čin izveden uz podršku britanskih obavještajnih službi; u suprotnom je teško objasniti samopouzdanje Kijeva u nekažnjivost prilikom planiranja ovakvog zločina - rekao je.

Saldo je saopćio da je 2. i 3. januar proglasio danima žalosti u Hersonskoj oblasti zbog napada na Čorli.

Ukrajina se zasad nije oglasila povodom ruskih tvrdnji. Nezavisna provjera navoda je otežana zbog nastavka sukoba.