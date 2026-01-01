Rusija tvrdi da ima dokaze o ukrajinskom "napadu" na Putinovu rezidenciju i planira ih podijeliti sa SAD

Rusija je u četvrtak saopštila da je izvršila poseban tehnički pregled navodnog napada dronom Ukrajine na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti i da planira da rezultate predstavi SAD-u.
Ministarstvo odbrane je u saopštenju navelo da je informacije o meti napada dobilo sa memorijskog uređaja jednog od dronova koji su učestvovali u napadu.
- Tokom posebnog tehničkog pregleda bloka navigacionog sistema jednog od ukrajinskih dronova, koji je pogođen u noći 29. decembra 2025. godine u vazdušnom prostoru Novgorodske oblasti, ruske specijalne službe su uspjele da pronađu datoteku sa rasporedom leta koja je postavljena u njegovu memoriju - saopštilo je ministarstvo.
Dešifrovanje podataka o ruti pokazalo je da je "krajnji cilj ukrajinskog napada dronom 29. decembra 2025. godine bio jedan od objekata rezidencije ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti", navedeno je u saopštenju.
- Ovi materijali će biti poslani američkoj strani putem utvrđenih kanala - tvrdi ruski MOD.
Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Kijev izveo napad koristeći 91 bespilotnu letjelicu na Putinovu državnu rezidenciju u Novgorodu u noći 29. decembra. Prema njegovim riječima, svi dronovi su uništeni i nije bilo prijavljenih žrtava ili štete od olupine.
Ukrajina je negirala pokretanje napada i optužila Moskvu da je ometala mirovne pregovore koje vode SAD s ciljem okončanja gotovo četverogodišnjeg rata.
Komentirajući incident, američki predsjednik Donald Tramp rekao je da mu se ne sviđaju vijesti i da nisu dobre.