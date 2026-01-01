Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DATOTEKA S PLANOM LETA

Rusija tvrdi da ima dokaze o ukrajinskom "napadu" na Putinovu rezidenciju i planira ih podijeliti sa SAD

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je preuzelo memorijski uređaj sa drona koji je korišten u napadu

Vladimir Putin. AP

Anadolija

1.1.2026

Rusija je u četvrtak saopštila da je izvršila poseban tehnički pregled navodnog napada dronom Ukrajine na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti i da planira da rezultate predstavi SAD-u.

Ministarstvo odbrane je u saopštenju navelo da je informacije o meti napada dobilo sa memorijskog uređaja jednog od dronova koji su učestvovali u napadu.

- Tokom posebnog tehničkog pregleda bloka navigacionog sistema jednog od ukrajinskih dronova, koji je pogođen u noći 29. decembra 2025. godine u vazdušnom prostoru Novgorodske oblasti, ruske specijalne službe su uspjele da pronađu datoteku sa rasporedom leta koja je postavljena u njegovu memoriju - saopštilo je ministarstvo.

Dešifrovanje podataka o ruti pokazalo je da je "krajnji cilj ukrajinskog napada dronom 29. decembra 2025. godine bio jedan od objekata rezidencije ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti", navedeno je u saopštenju.

- Ovi materijali će biti poslani američkoj strani putem utvrđenih kanala - tvrdi ruski MOD.

Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Kijev izveo napad koristeći 91 bespilotnu letjelicu na Putinovu državnu rezidenciju u Novgorodu u noći 29. decembra. Prema njegovim riječima, svi dronovi su uništeni i nije bilo prijavljenih žrtava ili štete od olupine.

Ukrajina je negirala pokretanje napada i optužila Moskvu da je ometala mirovne pregovore koje vode SAD s ciljem okončanja gotovo četverogodišnjeg rata.

Komentirajući incident, američki predsjednik Donald Tramp rekao je da mu se ne sviđaju vijesti i da nisu dobre.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.