Bivši komesar EU šokirao izjavom: SAD su od ključnog saveznika postale neprijatelj

Sjedinjene Američke Države su od ključnog evropskog saveznika postale neprijateljski akter, izjavio je bivši komesar Evropske unije Hoakin Almunia u intervjuu za španske medije, objavljenom u četvrtak.

- Evropa je nekada imala saveznika, ali danas je, nažalost, SAD naš neprijatelj - rekao je Almunia, bivši potpredsjednik Evropske komisije. „SAD su od proevropske zemlje postale anti-EU – i to bi trebalo zabrinjavati ne samo Evropljane, već i Amerikance" dodao je.

Liberalna demokratija

Govoreći za španski radio Cadena Ser, kazao je da prijetnja ne dolazi od američkog naroda u cjelini, već od američkog predsjednika Donalda Trampa. Ipak, upozorio je da takav zaokret predstavlja opasnost za liberalne demokratije širom svijeta.

- Tramp Evropsku uniju smatra svojim glavnim protivnikom, a (ruskog predsjednika) Vladimira Putina vidi kao prijatelja - rekao je Almunia i dodao: „Kada strateški sigurnosni dokument SAD-a otvoreno podržava krajnje desničarske populističke stranke, koje Tramp naziva ‘patriotskim strankama’, to me zaista zabrinjava."

Almunia je pohvalio portugalskog premijera Antonija Costu zbog kritike nove Nacionalne sigurnosne strategije Washingtona, u kojoj se tvrdi da se Evropa suočava s „civilizacijskim brisanjem“ zbog migracija i pretjerane regulacije.

Demokratski izbori

- Saveznici ne prijete miješanjem u demokratske izbore jedni drugih - rekao je Kosta prošlog mjeseca.

Međutim, Almunia je istakao da je „veoma zabrinut“ zbog šutnje drugih evropskih lidera o tom pitanju, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen. Također je kritikovao odgovor Evropske unije na rat u Gazi, ocijenivši da mu nedostaju koherentnost i hitnost.

- Ako svjedočimo kršenju temeljnih ljudskih prava, moramo odlučno reagovati - rekao je i zaključio: "Kao Evropljani, moramo reagovati kada se takvi principi krše – a ne okretati glavu ili tražiti izgovore."