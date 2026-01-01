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POTRESNO

Broj žrtava na skijalištu u Švicarskoj porastao na 47, svjedok: "Gorjeli su od glave do pete"

Ovo je sve veoma strašno jer sam ja išao u taj bar svaki dan, cijele sedmice, samo sinoć nisam otišao, naveo je svjedok

Veliki požar. Screenshot

S. S.

1.1.2026

U požaru u Kran-Montani u Švicarskoj, prema posljednjim informacijama, stradalo je 47 osoba, a traga se za još brojnim osobama.

Šef diplomatije Italije Antonio Tajani je potvrdio da među stradalim osobama ima i njihovih državljana.

Prema njihovim navodima, 12 državljana Italije prevezeno je u bolnicu, a za 16 osoba još uvijek traga.

Ranije je i francusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da su u požaru povrijeđene dvije francuske državljanke.

Očevici kažu da je požar buknuo u svega nekoliko minuta, a vjeruje se da ga je izazvala prskalica nakačena na šampanjac.

- Čuli smo stravičnu eksploziju, a onda sam vidio mnogo dima. Mislio sam da je moj mlađi brat unutra i onda sam pokušao da razbijem prozor kako bih pomogao ljudima da izađu - ispričao je jedan od svjedoka kakav horor se događao u baru "La Constellation" koji se nalazi u centru rajskog skijališta.

Svjedok tvrdi da je potom vidio kako ljudi unutra "gore od glave do pete".

- Odjeća im je skroz bila izgorjela, bilo je šokantno - svjedoči sagovornik BBC-a.

Navodi da su vatrogasne i ekipe hitne pomoći ubrzo stigle i da su prizori bili strašni. On je jurio okolo sa vodom i komadima odjeće koje je pronašao, trudeći se da pomogne unesrećenima.

- Ovo je sve veoma strašno jer sam ja išao u taj bar svaki dan, cijele sedmice, samo sinoć nisam otišao. Sinoć je sve izgorjelo - zaključio je.

# ŠVICARSKA
# CRANS MONTANA
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