Broj žrtava na skijalištu u Švicarskoj porastao na 47, svjedok: "Gorjeli su od glave do pete"

U požaru u Kran-Montani u Švicarskoj, prema posljednjim informacijama, stradalo je 47 osoba, a traga se za još brojnim osobama.
Šef diplomatije Italije Antonio Tajani je potvrdio da među stradalim osobama ima i njihovih državljana.
Prema njihovim navodima, 12 državljana Italije prevezeno je u bolnicu, a za 16 osoba još uvijek traga.
Ranije je i francusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da su u požaru povrijeđene dvije francuske državljanke.
Očevici kažu da je požar buknuo u svega nekoliko minuta, a vjeruje se da ga je izazvala prskalica nakačena na šampanjac.
- Čuli smo stravičnu eksploziju, a onda sam vidio mnogo dima. Mislio sam da je moj mlađi brat unutra i onda sam pokušao da razbijem prozor kako bih pomogao ljudima da izađu - ispričao je jedan od svjedoka kakav horor se događao u baru "La Constellation" koji se nalazi u centru rajskog skijališta.
Svjedok tvrdi da je potom vidio kako ljudi unutra "gore od glave do pete".
- Odjeća im je skroz bila izgorjela, bilo je šokantno - svjedoči sagovornik BBC-a.
Navodi da su vatrogasne i ekipe hitne pomoći ubrzo stigle i da su prizori bili strašni. On je jurio okolo sa vodom i komadima odjeće koje je pronašao, trudeći se da pomogne unesrećenima.
- Ovo je sve veoma strašno jer sam ja išao u taj bar svaki dan, cijele sedmice, samo sinoć nisam otišao. Sinoć je sve izgorjelo - zaključio je.