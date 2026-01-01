Broj žrtava na skijalištu u Švicarskoj porastao na 47, svjedok: "Gorjeli su od glave do pete"

U požaru u Kran-Montani u Švicarskoj, prema posljednjim informacijama, stradalo je 47 osoba, a traga se za još brojnim osobama.

Šef diplomatije Italije Antonio Tajani je potvrdio da među stradalim osobama ima i njihovih državljana.

Prema njihovim navodima, 12 državljana Italije prevezeno je u bolnicu, a za 16 osoba još uvijek traga.

Ranije je i francusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da su u požaru povrijeđene dvije francuske državljanke.

Očevici kažu da je požar buknuo u svega nekoliko minuta, a vjeruje se da ga je izazvala prskalica nakačena na šampanjac.