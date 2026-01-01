Objavljen video početka požara iz bara sa švicarskog skijališta: Muzika se još čuje, mnogi ljudi bili unutra

Videosnimak koji je objavio BBC i brojni drugi mediji prikazuje početak požara koji je rano ujutro izbio u baru "Le Constellation" u švicarskom skijalištu Crans-Montana.

Snimak prikazuje vatru koja se širi preko plafona prigušeno osvijetljenog bara, nakon čega slijedi još jedan kadar zgrade obavijene plamenom.

Na početku snimka, dok je požar tek bio u razvoju, još uvijek se mogla čuti muzika iz bara, a vidi se kako je unutra bio prisutan i veći broj ljudi.Posljednje informacije kažu da je u ovom požaru poginulo desetine osoba i da ih je još desetine povrijeđeno.

Zvaničnici nisu mogli potvrditi broj poginulih, kazavši da je najmanje 10 smrtno stradalih, ali da vjeruju da je riječ zapravo o desetinama mrtvih. Potvrdili su da je otprilike 100 osoba povrijeđeno. Italijansko ministarstvo je izvijestilo o 40 poginulih, ali u Švicarskoj nisu mogli potvrditi tu informaciju.

Pokrenuta je i istraga o ovom slučaju, a isključena je mogućnost terorizma ili neke druge vrste napada. Lokalni mediji pišu da bi potencijalni uzrok mogla biti pirotehnika koja je korištena na koncertu, ali zvaničnici nisu još mogli potvrditi uzrok.