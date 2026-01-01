Vučić nagovijestio ko će biti novi vlasnik Naftne industrije Srbije

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje kako će Rafinerija nafte Pančevo započeti puni rad između 17. i 19. januara te da bi do isteka operativne licence za Naftnu industriju Srbije (NIS), 23. januara, mogao biti postignut dogovor o kupovini ruskog vlasničkog udjela u toj kompaniji.

Vučić je naveo da očekuje potpunu normalizaciju rada rafinerije sredinom januara, neposredno prije isteka licence, dodajući da se nada kako će ruski i mađarski partneri u međuvremenu završiti pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a. Time je indirektno potvrdio da mađarska kompanija MOL pregovara o kupovini NIS-a.

„Dobijamo vrijeme i prostor da građani budu mirni i da ne bude problema u snabdijevanju“, poručio je Vučić tokom obilaska novogodišnjeg sela ispred Skupštine Srbije.

„Sankcije nisu bile pravedne“

Predsjednik Srbije podsjetio je da je NIS, nakon dobijanja operativne licence američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), ponovo stekao pravo uvoza sirove nafte putem hrvatskog Jadranskog naftovoda (Janaf), kao i prerade nafte i obavljanja neophodnih finansijskih transakcija.

Govoreći o širem političkom kontekstu, Vučić je ocijenio da sankcije uvedene NIS-u nisu bile pravedne te ih je povezao s nastojanjima Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika da smanje ruski i kineski utjecaj na zapadnom Balkanu, posebno u Srbiji.

Kazao je da očekuje kako će se američka politika u regiji dodatno fokusirati na taj cilj, paralelno s jačanjem podrške Ukrajini i njenim evropskim integracijama.

Janaf dobio licencu za nastavak transporta nafte

Američko ministarstvo finansija izdalo je Naftnoj industriji Srbije (NIS) posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti do 23. januara 2026. godine, potvrđeno je danas iz NIS-a.

Jučer je OFAC izdao i licencu hrvatskoj kompaniji Janaf za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. januara 2026. godine. Vlada Hrvatske potvrdila je ovu odluku, navodeći da će se time omogućiti isključivo isporuka nafte neruskog porijekla.

U Pančevu jedina rafinerija u Srbiji

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasničkog udjela, s ciljem, kako je navedeno, sprječavanja korištenja prihoda iz energetskog sektora za finansiranje rata u Ukrajini. Prema dostupnim podacima, ruski vlasnici drže 56,15 posto udjela u kompaniji, država Srbija 29,87 posto, dok ostatak pripada manjim dioničarima.

Rafinerija u Pančevu, jedina u Srbiji i u vlasništvu NIS-a, obustavila je rad 2. decembra nakon prekida snabdijevanja sirovom naftom, do kojeg je došlo nakon što je Hrvatska, poštujući američke sankcije, zatvorila Jadranski naftovod.

Vlada Srbije navodi da su osigurane dovoljne zalihe naftnih derivata do kraja januara te da su u toku razgovori s dodatnim dobavljačima kako bi se osigurala stabilna opskrba domaćeg tržišta.