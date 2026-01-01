Prve interventne ekipe došle za dvije minute na lice mjesta, ali nije bilo spasa za 47 ljudi

Komandir policije Frederik Žisler iznio je nove informacije o tragediji koja se dogodila u novogodišnjoj noći u švicarskoj Kran-Montani.
– Ovo je izuzetno težak trenutak – kazao je Žisler, iznoseći hronologiju događaja, prenosi Blick.
Prema njegovim riječima, požar je prijavljen oko 1.30 sati iza ponoći, a prve interventne ekipe stigle su na lice mjesta već dvije minute kasnije. Hitna pomoć je odmah započela zbrinjavanje povrijeđenih, koji su potom prevezeni u bolnice u Sionu, Bernu, Cirihu i Lozani.
– Linija za pomoć porodicama uspostavljena je u 4.14 sati, a do 5 sati ujutro svi povrijeđeni su bili zbrinuti – naveo je Žisler.
On i dalje nije želio potvrditi tačan broj stradalih, ponovivši da se radi o približno 40 smrtnih slučajeva i oko 115 povrijeđenih. Ranije je italijanski šef diplomatije Antonio Tajani izjavio da je u tragediji poginulo 47 osoba, dok ih je oko stotinu povrijeđeno.
O slučaju se oglasila i glavna javna tužiteljica Beatris Pilu, ističući da je prioritet identifikacija žrtava.
– Javno tužilaštvo želi što prije dati odgovore porodicama stradalih. Područje je ograđeno i uvedena je zona zabrane leta. Postoji više hipoteza o uzroku požara, a cijela prostorija je u potpunosti izgorjela. Uzrok požara predmet je forenzičke istrage, a ona će utvrditi i da li su poštovani sigurnosni propisi – kazala je Pilu.
Predsjednik Švicarske Gi Parmelin, koji je ujedno i ministar ekonomije, obratio se javnosti nakon tragedije u Kran-Montani.
– Okupili smo se zbog ovog dramatičnog događaja, jedne od najtežih tragedija u historiji naše zemlje. Slomljeni smo. Stotinu ljudi je povrijeđeno, a neki se nalaze u teškom stanju – rekao je Parmelin, izražavajući duboko saučešće porodicama žrtava.
– Složni smo u stavu da ovakve tragedije moraju biti spriječene ubuduće – dodao je.
Najavio je da će zastave na Saveznoj palati biti spuštene na pola koplja narednih pet dana.
– Postoji snažna međunarodna solidarnost. Tragedija se dogodila na mjestu gdje se obično održavaju proslave. S obzirom na okolnosti, odlučio sam da ne održim novogodišnji govor – objasnio je Parmelin.
Umjesto toga, želio je ostaviti prostor za zajedničku tugu, uputivši riječi utjehe porodicama:
– Niste sami – poručio je i pohvalio rad spasilaca.