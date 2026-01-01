Prve interventne ekipe došle za dvije minute na lice mjesta, ali nije bilo spasa za 47 ljudi

Komandir policije Frederik Žisler iznio je nove informacije o tragediji koja se dogodila u novogodišnjoj noći u švicarskoj Kran-Montani.

– Ovo je izuzetno težak trenutak – kazao je Žisler, iznoseći hronologiju događaja, prenosi Blick.

Prema njegovim riječima, požar je prijavljen oko 1.30 sati iza ponoći, a prve interventne ekipe stigle su na lice mjesta već dvije minute kasnije. Hitna pomoć je odmah započela zbrinjavanje povrijeđenih, koji su potom prevezeni u bolnice u Sionu, Bernu, Cirihu i Lozani.

– Linija za pomoć porodicama uspostavljena je u 4.14 sati, a do 5 sati ujutro svi povrijeđeni su bili zbrinuti – naveo je Žisler.

On i dalje nije želio potvrditi tačan broj stradalih, ponovivši da se radi o približno 40 smrtnih slučajeva i oko 115 povrijeđenih. Ranije je italijanski šef diplomatije Antonio Tajani izjavio da je u tragediji poginulo 47 osoba, dok ih je oko stotinu povrijeđeno.