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ŠVICARSKE VLASTI ODRŽALE PRES

Prve interventne ekipe došle za dvije minute na lice mjesta, ali nije bilo spasa za 47 ljudi

Uzrok požara predmet je forenzičke istrage, a ona će utvrditi i da li su poštovani sigurnosni propisi, rekla je tužiteljica

S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

1.1.2026

Komandir policije Frederik Žisler iznio je nove informacije o tragediji koja se dogodila u novogodišnjoj noći u švicarskoj Kran-Montani.

– Ovo je izuzetno težak trenutak – kazao je Žisler, iznoseći hronologiju događaja, prenosi Blick.

Prema njegovim riječima, požar je prijavljen oko 1.30 sati iza ponoći, a prve interventne ekipe stigle su na lice mjesta već dvije minute kasnije. Hitna pomoć je odmah započela zbrinjavanje povrijeđenih, koji su potom prevezeni u bolnice u Sionu, Bernu, Cirihu i Lozani.

– Linija za pomoć porodicama uspostavljena je u 4.14 sati, a do 5 sati ujutro svi povrijeđeni su bili zbrinuti – naveo je Žisler.

On i dalje nije želio potvrditi tačan broj stradalih, ponovivši da se radi o približno 40 smrtnih slučajeva i oko 115 povrijeđenih. Ranije je italijanski šef diplomatije Antonio Tajani izjavio da je u tragediji poginulo 47 osoba, dok ih je oko stotinu povrijeđeno.

O slučaju se oglasila i glavna javna tužiteljica Beatris Pilu, ističući da je prioritet identifikacija žrtava.

– Javno tužilaštvo želi što prije dati odgovore porodicama stradalih. Područje je ograđeno i uvedena je zona zabrane leta. Postoji više hipoteza o uzroku požara, a cijela prostorija je u potpunosti izgorjela. Uzrok požara predmet je forenzičke istrage, a ona će utvrditi i da li su poštovani sigurnosni propisi – kazala je Pilu.

Predsjednik Švicarske Gi Parmelin, koji je ujedno i ministar ekonomije, obratio se javnosti nakon tragedije u Kran-Montani.

– Okupili smo se zbog ovog dramatičnog događaja, jedne od najtežih tragedija u historiji naše zemlje. Slomljeni smo. Stotinu ljudi je povrijeđeno, a neki se nalaze u teškom stanju – rekao je Parmelin, izražavajući duboko saučešće porodicama žrtava.

– Složni smo u stavu da ovakve tragedije moraju biti spriječene ubuduće – dodao je.

Najavio je da će zastave na Saveznoj palati biti spuštene na pola koplja narednih pet dana.

– Postoji snažna međunarodna solidarnost. Tragedija se dogodila na mjestu gdje se obično održavaju proslave. S obzirom na okolnosti, odlučio sam da ne održim novogodišnji govor – objasnio je Parmelin.

Umjesto toga, želio je ostaviti prostor za zajedničku tugu, uputivši riječi utjehe porodicama:

– Niste sami – poručio je i pohvalio rad spasilaca.

# ŠVICARSKA
# POŽAR
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