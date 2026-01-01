FBI proglasio bivšeg olimpijca novim Pablom Escobarom: Uzeti mu motori vrijedni 40 miliona dolara

Zvaničnici FBI-a u Los Angelesu saopštili su da su meksičke vlasti u nizu racija zaplijenile motocikle u vrijednosti od 40 miliona dolara, za koje se vjeruje da su u vlasništvu bivšeg kanadskog olimpijskog snowboardera i bjegunca FBI-a Ryana Weddinga.

Zvaničnici su otkrili zapljene u objavi na društvenim mrežama u srijedu, više od mjesec dana nakon što je Wedding suočen s dodatnim optužbama te su povećali nagradu za njegovo hvatanje na 15 miliona dolara.

"Meksičke vlasti su izvršile više naloga za pretres i zaplijenile veliki broj motocikala čija se vrijednost procjenjuje na otprilike 40 miliona američkih dolara, a za koje se vjeruje da su u vlasništvu bjegunca s liste deset najtraženijih FBI-a Ryana Jamesa Weddinga", navodi se u saopštenju.

Wedding se traži zbog navodnog vođenja i učestvovanja u transnacionalnoj operaciji trgovine drogom te zbog navodne umiješanosti u organizovanje više ubistava radi unapređenja kriminalnih radnji s drogom.

"SAD nude nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja i/ili osude", dodaje se.

Wedding (44) i 14 drugih navodnih saradnika optuženi su za organizovanje ubistva svjedoka u januaru 2025. godine, koji je upucan i ubijen u jednom restoranu u Kolumbiji. Zvaničnici su naveli da je Wedding raspisao nagradu za glavu žrtve, misleći da će smrt te osobe dovesti do odbacivanja optužbi protiv njega i narkokartela koji navodno predvodi.

FBI je opisao Weddinga kao "izuzetno nasilnog kriminalca za kojeg se vjeruje da je odgovoran za ubistva brojnih ljudi u inostranstvu".

"Ne možete biti narko-bos i izbjegavati zakon", izjavio je direktor FBI-a Kash Patel tokom konferencije za novinare prošlog mjeseca.

Dodao je da je Ryan Wedding moderna verzija Pabla Escobara.

"On je moderna verzija 'El Chapa' Guzmana. Ovo Ministarstvo pravosuđa i ovaj FBI će sarađivati s našim kanadskim kolegama i vladinim zvaničnicima širom svijeta kako bi ga priveli pravdi", rekao je.

Wedding je navodno odgovoran za šverc tona kokaina kroz Kolumbiju i Meksiko radi distribucije u SAD-u i Kanadi, a koristi kriptovalute kako bi sakrio svoje bogatstvo.

FBI je saopštio da je Wedding naručio desetine ubistava u Sjevernoj i Latinskoj Americi. Učestvovao je na Olimpijskim igrama 2002. u Salt Lake Cityju, nakon što je propustio igre 1998. godine. To su bile jedine Olimpijske igre na kojima se takmičio.