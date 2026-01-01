Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREMINULO NAJMANJE 47 OSOBA

Državljanin Srbije radio u baru smrti u Švicarskoj: Nema mu traga, porodica ne zna da li je živ

Ne znamo da li je živ ili mrtav, nemamo apsolutno nikakvu informaciju, rekla je Marina

Stefan radio u baru. Facebook - Anadolija

S. S.

1.1.2026

Stravična eksplozija i požar, koji su izbili u novogodišnjoj noći, u potpunosti su uništili klub u Švicarskoj, u luksuznom skijalištu Kran-Montana, ostavivši iza sebe prizore pustoši.

Tokom tragične novogodišnje noći nestao je i 31-godišnji Stefan Ivanović, porijeklom iz Srbije, koji je u tom objektu radio kao pripadnik osiguranja.

Zabrinuta porodica navodi da o Stefanu još nemaju nikakve informacije te se nadaju da je živ. Ivanović, koji ima dvojno državljanstvo, u Švicarskoj živi i radi više od 20 godina, a kobne noći nalazio se na svom radnom mjestu.

– Stefan je brat mog supruga. Radio je kao izbacivač, odnosno osiguranje u tom klubu i u trenutku izbijanja požara bio je unutra. Od tada mu se gubi svaki trag. Ne znamo da li je živ ili mrtav, nemamo apsolutno nikakvu informaciju. Pojedini portali su objavili da među gostima nije bilo državljana Srbije, ali Stefan ima dvojno državljanstvo, što je možda izazvalo zabunu – kazala je Marina za portal Telegraf.

Porodica apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Stefanu Ivanoviću da se jave, ističući da im je svaka vijest od izuzetne važnosti.

– Jedno vrijeme je živio ovdje, a potom se vratio u Švicarsku. Niko ga nije vidio nakon tragedije. Značila bi nam pomoć bilo koga – institucija, Vlade ili ambasade – dodaje zabrinuta rodbina.

Dodatnu nadu porodici daje činjenica da je Stefanov mobilni telefon bio dostupan još nekoliko sati nakon nesreće, što ukazuje na mogućnost da je živ i negdje zbrinut.

Podsjetimo, u eksploziji i požaru koji su se dogodili oko 1.30 sati po lokalnom vremenu u baru „Le Constellation“ u švicarskom skijalištu Kran-Montana poginulo je 47 osoba, dok je više od 100 povrijeđeno. Uzrok eksplozije još nije zvanično potvrđen, a sumnja se da je riječ o pirotehnici.

# ŠVICARSKA
# SRBIJA
# CRANS MONTANA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.