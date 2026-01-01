Državljanin Srbije radio u baru smrti u Švicarskoj: Nema mu traga, porodica ne zna da li je živ

Stravična eksplozija i požar, koji su izbili u novogodišnjoj noći, u potpunosti su uništili klub u Švicarskoj, u luksuznom skijalištu Kran-Montana, ostavivši iza sebe prizore pustoši.

Tokom tragične novogodišnje noći nestao je i 31-godišnji Stefan Ivanović, porijeklom iz Srbije, koji je u tom objektu radio kao pripadnik osiguranja.

Zabrinuta porodica navodi da o Stefanu još nemaju nikakve informacije te se nadaju da je živ. Ivanović, koji ima dvojno državljanstvo, u Švicarskoj živi i radi više od 20 godina, a kobne noći nalazio se na svom radnom mjestu.

– Stefan je brat mog supruga. Radio je kao izbacivač, odnosno osiguranje u tom klubu i u trenutku izbijanja požara bio je unutra. Od tada mu se gubi svaki trag. Ne znamo da li je živ ili mrtav, nemamo apsolutno nikakvu informaciju. Pojedini portali su objavili da među gostima nije bilo državljana Srbije, ali Stefan ima dvojno državljanstvo, što je možda izazvalo zabunu – kazala je Marina za portal Telegraf.