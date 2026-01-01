Svjedok iz bara smrti u Švicarskoj: Bilo je kao u horor filmu, lica su im bila potpuno uništena

Svjedok stravičnog požara u prepunom baru ispričao je da su ljudi bili u tolikoj panici da uopće nisu bili svjesni koliko su im lica teško opečena.
Devetnaestogodišnji Oskar rekao je novinaru Sky Newsa Džejsonu Farelu da su neka lica bila – potpuno uništena. Kako je naveo, pokušao je ući u lokal neposredno prije izbijanja požara, ali je prostor već tada bio pretrpan.
– Zavladala je potpuna panika. Mnogi su pokušavali istrčati van. Ljudi su lupali po prozorima i vrištali. Bilo je kao u horor filmu - ispričao je Oskar.
Dodao je da su prozori bili predebeli da bi se mogli razbiti, dok su ljudi pri pokušaju izlaska padali jedni preko drugih.
– Nekima su lica bila potpuno opečena, doslovno uništena.Pitali su me: jesam li opečen, je li mi lice opečeno - rekao je Oskar.
Prema njegovim riječima, adrenalin je bio toliko snažan da mnogi u tim trenucima nisu osjećali bol.
– Mislim da zbog adrenalina nisu osjećali ništa, iako su bili teško opečeni – zaključio je Oskar.