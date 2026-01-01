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Svjedok iz bara smrti u Švicarskoj: Bilo je kao u horor filmu, lica su im bila potpuno uništena

Dodao je da su prozori bili predebeli da bi se mogli razbiti, dok su ljudi pri pokušaju izlaska padali jedni preko drugih

Požar u Kran Montani. Screenshot

S. S.

1.1.2026

Svjedok stravičnog požara u prepunom baru ispričao je da su ljudi bili u tolikoj panici da uopće nisu bili svjesni koliko su im lica teško opečena.

Devetnaestogodišnji Oskar rekao je novinaru Sky Newsa Džejsonu Farelu da su neka lica bila – potpuno uništena. Kako je naveo, pokušao je ući u lokal neposredno prije izbijanja požara, ali je prostor već tada bio pretrpan.

– Zavladala je potpuna panika. Mnogi su pokušavali istrčati van. Ljudi su lupali po prozorima i vrištali. Bilo je kao u horor filmu - ispričao je Oskar.

Dodao je da su prozori bili predebeli da bi se mogli razbiti, dok su ljudi pri pokušaju izlaska padali jedni preko drugih.

– Nekima su lica bila potpuno opečena, doslovno uništena.Pitali su me: jesam li opečen, je li mi lice opečeno - rekao je Oskar.

Prema njegovim riječima, adrenalin je bio toliko snažan da mnogi u tim trenucima nisu osjećali bol.

– Mislim da zbog adrenalina nisu osjećali ništa, iako su bili teško opečeni – zaključio je Oskar.

# ŠVICARSKA
# CRANS MONTANA
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