Muškarac iz BiH optužen u Danskoj: Udarao čovjeka palicom u glavu i šutirao po cijelom tijelu

Sud u danskom Helsingeru podigao je optužnicu protiv pet osoba, među kojima i muškarac iz Bosne i Hercegovine. Nakon efikasne akcije policije Sjevernog Sjelanda, oni su uhapšeni i optuženi da su brutalno pretukli jednog muškarca u okolini Helsingera.

Na saslušanju u sudu u Helsingeru pojavilo se pet muškaraca, svi u svojim dvadesetim i tridesetim godinama, optuženi za istu stvar: planirani napad na čovjeka u njegovom domu u julu mjesecu. Prema optužnici, zajedno su isplanirali napad i nasilno provalili u kuću. U unutrašnjosti doma, žrtva je bila izložena udarcima i šutiranju po cijelom tijelu, kao i snažnim udarcima u glavu tupim predmetom, najvjerovatnije palicom.

Tužilaštvo u Helsingeru je sastavilo optužnicu, a za suđenje su zakazana dva dana u januaru. Napad je kvalifikovan kao izrazito težak – prema članu 245 Krivičnog zakonika Danske – jer je, prema policijskom zapisniku, korišćeno oružje tokom napada. Ova odredba omogućava izricanje višegodišnjih zatvorskih kazni ukoliko budu proglašeni krivima.

Motiv napada ostao je nepoznat, jer je saslušanje održano iza zatvorenih vrata. Očekuje se da će pozadina brutalnog nasilja biti razjašnjena tokom suđenja. Inače, svi napadači su različitih nacionalnosti, pa je pored muškarac iz BiH, sud angažovao i sudske tumače za švedski i arapski jezik. Policija Severnog Sjelanda uhapsila ih je dok su se vozili u automobilu Peugeot, koji je imao švedske tablice.

Alarm je podigao jedan stanovnik gusto naseljenog kvarta u kojem je živjela žrtva, jer napad u kući nije prošao neprimjećeno. Svi su nakon saslušanja u julu zadržani u pritvoru. Suđenje je zakazano za 6. januar, prenose Nezavisne novine.