Kim Jong Un se obratio vojnicima koji se bore u Ukrajini: Budite hrabri, iza vas stoje Pjongjang i Moskva

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un prisustvovao je novogodišnjoj proslavi u Pjongjangu, koja je uključivala vatromet, patriotske pjesme, plesne tačke i demonstraciju tekvandoa, objavila je državna novinska agencija KCNA.

Tokom proslave uz njega je bila i njegova kćerka Ju Ae, koju pojedini analitičari smatraju mogućom nasljednicom. Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju kako zajedno s ocem grli djecu, sjedi pored njega i drži ga za ruku.

U svom obraćanju, Kim je pohvalio napore naroda Sjeverne Koreje, ističući da su tokom 2025. godine ostvareni "uspjesi i fenomenalne promjene". Pozvao je na jedinstvo uoči važnog kongresa Radničke partije Koreje, čije se održavanje očekuje početkom 2026. godine i koji bi trebao odrediti budući politički i razvojni pravac zemlje.

Kako se navodi, Sjeverna Koreja uskoro bi trebala održati 9. kongres vladajuće partije, na kojem će biti predstavljeni petogodišnji planovi u oblastima odbrane, razvoja naoružanja i ekonomije.

Kim je uputio i posebnu novogodišnju poruku sjevernokorejskim vojnicima koji ratuju na strani Rusije u Ukrajini, nazvavši ih najvećom snagom i ponosom zemlje, te izrazivši želju da ih uskoro ponovo vidi u domovini.

- Budite hrabri. Iza vas stoje Pjongjang i Moskva - poručio je Kim, prenosi KCNA.

Državna agencija je također objavila da je Kim primio novogodišnje čestitke brojnih svjetskih lidera, uključujući kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping) i njegovu suprugu, bez navođenja dodatnih detalja.