Koliko teritorije Ukrajina gubi: Novi podaci otkrivaju razmjere ruskog napredovanja

Ruske snage su tokom 2025. godine zauzele dodatnih 4.336 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, objavila je ukrajinska analitička grupa DeepState, koja prati stanje na ratištu. Kako navode, riječ je o približno 0,72 posto ukupne teritorije Ukrajine.

U periodu od 1. januara 2023. do 1. januara 2026. godine okupirana teritorija povećana je za ukupno 7.463 kvadratna kilometra, odnosno za 1,28 posto teritorije zemlje. Iz DeepStatea ističu da je protekla godina bila posebno teška za ukrajinske odbrambene snage.

- U poređenju s prethodnim godinama, 2025. je zaista bila izuzetno zahtjevna za ukrajinsku vojsku - navodi se u analizi DeepStatea.

Prema njihovim podacima, udio okupirane teritorije po oblastima trenutno izgleda ovako: Donjecka oblast je okupirana 78,1 posto, što predstavlja rast od 10,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. U Zaporoškoj oblasti pod ruskom kontrolom nalazi se 74,8 posto teritorije, uz povećanje od 2,1 posto. Hersonska oblast ostala je na 72 posto bez promjena.