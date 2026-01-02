Koliko teritorije Ukrajina gubi: Novi podaci otkrivaju razmjere ruskog napredovanja

Ruske snage su tokom 2025. godine zauzele dodatnih 4.336 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, objavila je ukrajinska analitička grupa DeepState, koja prati stanje na ratištu. Kako navode, riječ je o približno 0,72 posto ukupne teritorije Ukrajine.
U periodu od 1. januara 2023. do 1. januara 2026. godine okupirana teritorija povećana je za ukupno 7.463 kvadratna kilometra, odnosno za 1,28 posto teritorije zemlje. Iz DeepStatea ističu da je protekla godina bila posebno teška za ukrajinske odbrambene snage.
- U poređenju s prethodnim godinama, 2025. je zaista bila izuzetno zahtjevna za ukrajinsku vojsku - navodi se u analizi DeepStatea.
Prema njihovim podacima, udio okupirane teritorije po oblastima trenutno izgleda ovako: Donjecka oblast je okupirana 78,1 posto, što predstavlja rast od 10,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. U Zaporoškoj oblasti pod ruskom kontrolom nalazi se 74,8 posto teritorije, uz povećanje od 2,1 posto. Hersonska oblast ostala je na 72 posto bez promjena.
U Harkivskoj oblasti okupirano je 4,7 posto teritorije, što je rast od 1,3 posto, dok je u Sumskoj oblasti zabilježeno povećanje sa nula na jedan posto. Dnjepropetrovska oblast po prvi put bilježi okupaciju od 0,6 posto, dok je u Luganskoj oblasti ruska kontrola proširena na 99,6 posto teritorije.
Analitičari su trenutnu situaciju uporedili i sa stanjem s kraja 2022. godine. U Donjeckoj oblasti udio okupirane teritorije porastao je sa 56,7 na 78,1 posto, dok je u Harkivskoj oblasti povećan sa 1,9 na 4,7 posto. Zaporoška oblast bilježi rast sa 72,8 na 74,8 posto, a Luganska sa 97,9 na 99,6 posto. Sumska i Dnjepropetrovska oblast, koje ranije nisu bile zahvaćene okupacijom, sada imaju jedan, odnosno 0,6 posto okupirane teritorije. Hersonska oblast ostala je na istom nivou od 72 posto.
Prema najnovijim podacima, ukupno je pod ruskom okupacijom 116.165 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, što čini 19,25 posto zemlje, odnosno gotovo jednu petinu Ukrajine.
Iz DeepStatea navode i da je Krim i dalje u potpunosti, sto posto, pod ruskom kontrolom, dok je udio okupirane teritorije na Kinburnskoj prevlaci u Mikolajivskoj oblasti minimalan i ne utiče značajnije na ukupne statističke pokazatelje.