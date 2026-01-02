Roditelji nestalog tinejdžera: "Naručili su bocu šampanjca s prskalicom, minutu ili dvije kasnije, nastala je apokalipsa"

Roditelji 16-godišnjeg tinejdžera koji je nestao nakon smrtonosnog požara u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montana nadaju se da je njihov sin još uvijek živ. Mladić je u noći dočeka Nove godine boravio u baru zajedno s prijateljima, kada je izbio požar s tragičnim posljedicama. Kristof Brodar (Christophe Brodard) i Letisija Brodar (Laetitia Brodard) iz Lozane navode da od tada nemaju nikakve informacije o svom sinu Arturu Brodaru (Arthur Brodard). Artur je te večeri bio u baru Le Constellation s grupom od desetak prijatelja.

- Potpuno smo slomljeni. I dalje vjerujemo da bi mogao biti živ i nadamo se da ćemo ga pronaći. Naručili su bocu šampanjca s prskalicom. Minutu ili dvije kasnije, nastala je apokalipsa - rekao je Kristof Brodar, koji radi kao finansijski savjetnik. Dodao je da je uobičajeno da tinejdžeri Novu godinu provode zajedno u Crans-Montani, naglašavajući da je riječ o mjestu koje se smatra veoma sigurnim i u kojem se svi međusobno poznaju. Prema njegovim riječima, Artur je planirao prespavati kod prijatelja koji živi u blizini bara.