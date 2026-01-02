Maduro otvoren za pregovore sa SAD: "Spremni smo za saradnju"

Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro izjavio je da njegova zemlja želi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u cilju postizanja sporazuma o borbi protiv trgovine drogom.

U intervjuu sa španskim novinarom Ignaciom Ramonetom, Maduro je istakao da Vašington mjesecima vrši pritisak s ciljem promjene vlasti u Venecueli i pristupa ogromnim rezervama nafte te zemlje.

- Šta oni traže? Jasno je da žele da se nametnu prijetnjama, zastrašivanjem i silom - rekao je Maduro, dodajući da je vrijeme da dvije zemlje započnu ozbiljne razgovore.

On je naglasio da je Karakas otvoren za saradnju u suzbijanju krijumčarenja droge:

- Američka vlada zna da smo spremni na ozbiljan dogovor o borbi protiv trgovine drogom, ako to zaista žele - poručio je Maduro.

Maduro je također istakao da je Venecuela otvorena za američke investicije u energetski sektor, navodeći Chevron kao primjer kompanije koja već izvozi venecuelansku naftu u SAD.

Predsjednik Venecuele je odbio potvrditi ili demantovati tvrdnje o američkom napadu na venecuelanskoj teritoriji, nakon što je Donald Tramp izjavio da su SAD prošlog mjeseca napale luku koju su, prema njegovim riječima, koristili narkokarteli. Na direktno pitanje o incidentu, Maduro je rekao da bi to "moglo biti nešto o čemu će se razgovarati u narednim danima".

Američki mediji, uključujući Associated Press, navode da je navodni napad izvela CIA i da je korišten dron. Maduro je dodao da od razgovora sa Trampom 12. novembra nije imao direktan kontakt s američkim predsjednikom.

Kako je istakao, razgovor je tada bio "srdačan i pun poštovanja", ali je od tada situacija dodatno zakomplicirana.