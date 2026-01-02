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KIM JU-AE

Misteriozna kćerka Kim Jong-una sve više izlazi u prvi plan kao potencijalna nasljednica vlasti u Sjevernoj Koreji

Prvi put se javno pojavila tokom posjete mauzoleju Kumsusan, gdje je zajedno s roditeljima odala počast bivšim liderima

Kim Ju-ae i Kim Jong-un. AP

M. Až.

2.1.2026

Kćerka sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, za koju se vjeruje da se priprema da naslijedi vlast, prvi put se javno pojavila tokom posjete mauzoleju Kumsusan, gdje je zajedno s roditeljima odala počast bivšim liderima, uoči događaja na kojem bi njeno nasljeđivanje moglo biti formalno potvrđeno.

Fotografije koje je objavila državna novinska agencija KCNA prikazuju Kim Jong-una u pratnji supruge Ri Sol-ju i visokih zvaničnika tokom posjete 1. januara, dok se Kim Ju-ae nalazi između roditelja u glavnoj dvorani Palače sunca Kumsusan.

Sjevernokorejski lider posjećuje Kumsusan kako bi odavao počast svom djedu, osnivaču države Kim Il-sungu, i ocu Kim Jong-ilu, na važne datume i godišnjice.

Kim Ju-ae se u posljednje tri godine sve češće pojavljuje u državnim medijima, što je podstaklo nagađanja analitičara i južnokorejske obavještajne agencije da bi mogla postati četvrta generacija diktatora u zemlji.

Čeong Seong-čang, potpredsjednik think-tanka Sejong Institute, ocijenio je da je prva javna posjeta Ju-ae palači Kumsusan promišljen potez njenog oca, uoči predstojećeg kongresa vladajuće partije na kojem bi njeno nasljeđivanje moglo biti formalno potvrđeno. Hong Min, stručnjak za Sjevernu Koreju iz Instituta za nacionalno ujedinjenje Koreje, rekao je da zemlja nastoji prikazati Kimovu "stabilnu porodicu" pokazujući njegovu suprugu i kćerku na važnim događajima.

Ipak, moguće uloge Kimove druge djece ostavljaju prostor za oprez pri donošenju zaključaka o nasljeđivanju Ju-ae, rekao je Hong.

- Praktično je nemoguće javno imenovati Kim Ju-ae, za koju se vjeruje da je tek napunila 13 godina, kao nasljednicu kada nije ni dovoljno stara da se učlani u Radničku partiju - rekao je Hong.

Kim Ju-ae, za koju se vjeruje da je rođena početkom 2010-ih, prisustvovala je ovogodišnjim novogodišnjim proslavama, prema navodima državnih medija. U septembru je sa ocem otputovala u Peking, što je bilo njeno prvo javno putovanje u inostranstvo.

Sjeverna Koreja nikada nije zvanično potvrdila njene godine.

# SJEVERNA KOREJA
# KIM JONG-UN
# KIM JU-AE
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