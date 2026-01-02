Potencijalni uzrok tragedije u Švicarskoj: Za sve kriv konobar koji je plesao na ramenima kolege?

Razorni požar u švicarskoj Crans-Montani, koji je odnio desetine života, navodno je izbio zbog neobične nesreće. Prema svjedočenju očevidaca, požar je počeo kada je jedan od konobara stajao na ramenima svog kolege držeći prskalicu preblizu stropa. Drugi gosti navode da je uzrok mogao biti i neoprezan kontakt boca šampanjca sa zapaljenim rimskim svijećama.

Do sada je potvrđeno oko 40 mrtvih i 100 povrijeđenih, većina teže. Među žrtvama su i turisti. Požar je izbio oko 1:30 ujutro u baru Le Constellation u popularnom planinskom odmaralištu Crans-Montana, jednom od deset najboljih evropskih skijališta.

U četvrtak ujutro, u odmaralištu udaljenom oko 40 kilometara sjeverozapadno od Zermatta, zavladali su šok i tuga. Švicarski dnevnik Blick citirao je ljekara koji je bio na licu mjesta: "Žrtava će biti na desetine." Dio problema bio je i jedini izlaz iz podrumskog dijela bara – usko i strmo stepenište koje se pretvorilo u smrtonosnu zamku kada je zavladala panika.

Nekoliko scenarija

- Tokom zabave, konobar se popeo na ramena svog kolege. U ruci je držao rođendansku svjećicu ili prskalicu, a ruku je držao vrlo blizu stropa. Strop je u roku od nekoliko minuta bio u plamenu - rekao je preživjeli za francuski informativni kanal BFM.