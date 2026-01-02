Uznemirujući snimak / Požar u luksuznom skijalištu: Mladi izlaze krvavi od opekotina

Iz luksuznog švicarskog zimovališta Kran-Montana i dalje stižu uznemirujući snimci požara tokom proslave Nove godine, kada je poginulo najmanje 47 osoba.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se razmjer katastrofe. Dok vatra bjesni u pozadini, očajni gosti ostali su zarobljeni na ulazu u bar.

Nema sumnje da je u lokalu nastala panika kada je vatra počela brzo gutati prostor i ljude koji su slavili Novu godinu.

U sljedećem kadru snimka vidi se kako jedna osoba izlazi iz bara kroz staklena vrata, koja je uspjela otvoriti osoba koja je bila napolju.

Upozoravamo da je snimak uznemirujući.