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ŠOKANTNO

Uznemirujući snimak / Požar u luksuznom skijalištu: Mladi izlaze krvavi od opekotina

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se razmjer katastrofe

Snimak požara. Platforma X

M. Až.

2.1.2026

Iz luksuznog švicarskog zimovališta Kran-Montana i dalje stižu uznemirujući snimci požara tokom proslave Nove godine, kada je poginulo najmanje 47 osoba.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se razmjer katastrofe. Dok vatra bjesni u pozadini, očajni gosti ostali su zarobljeni na ulazu u bar.

Nema sumnje da je u lokalu nastala panika kada je vatra počela brzo gutati prostor i ljude koji su slavili Novu godinu.

U sljedećem kadru snimka vidi se kako jedna osoba izlazi iz bara kroz staklena vrata, koja je uspjela otvoriti osoba koja je bila napolju.

Upozoravamo da je snimak uznemirujući. 

Tokom cijelog snimka čuju se vrištanje i jauci.

Podsjetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povrijeđeno kada je oko 1:30 sati izbio požar u baru luksuznog švicarskog skijališta.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će utvrditi zvaničan uzrok.

# ŠVICARSKA
# POŽAR
# CRANS MONTANA
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