Tramp zaprijetio Teheranu: Ako Iran bude ubijao demonstrante, stižemo u spas

- Ako Iran zapuca i ubije mirne demonstrante, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priteći će im u pomoć. Spremni smo i naoružani. Hvala na pažnji posvećenoj ovom pitanju - poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je iranski režim da će Sjedinjene Države intervenirati ukoliko dođe do nasilnog gušenja protesta u zemlji. Njegova izjava dolazi dok se protesti već danima šire Iranom, a do sada je poginulo šestero ljudi.

Podsjetimo, nemiri koji već peti dan potresaju Iran zbog naglog rasta troškova života eskalirali su u smrtonosne sukobe između demonstranata i snaga sigurnosti. Prema izvještajima, poginulo je najmanje šestoro ljudi, a protesti, koji su počeli u Teheranu, proširili su se širom zemlje. Mnogi demonstranti sada traže odlazak vrhovnog vođe i kraj klerikalne vlasti.

Poluslužbena novinska agencija Fars i organizacija za ljudska prava Hengaw izvijestile su o žrtvama. Prema Farsu, dvije osobe su poginule u sukobima u gradu Lordegan na jugozapadu Irana, još tri u Azni, a jedna u Kouhdashtu, gradovima na zapadu zemlje. Fars ne precizira jesu li žrtve demonstranti ili pripadnici snaga sigurnosti.

S druge strane, Hengaw navodi da su dvije osobe ubijene u Lordeganu bili demonstranti, identificirajući ih kao Ahmada Jalila i Sajjada Valamanesha. BBC Persian nije mogao nezavisno potvrditi ove smrti.

Državni mediji zasebno su objavili da je u srijedu navečer u Kouhdashtu ubijen pripadnik sigurnosnih snaga povezan s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC). Demonstranti, međutim, tvrde da je ubijeni muškarac bio jedan od njih te da su ga ustrijelile snage sigurnosti. U istom području, prema državnim medijima, povrijeđeno je još 13 policajaca i pripadnika paravojne formacije Basij.

Valuta kao okidač

Protesti su započeli u Teheranu među trgovcima, ogorčenima zbog još jednog oštrog pada vrijednosti iranske valute u odnosu na američki dolar. Do utorka su im se pridružili i studenti, a nezadovoljstvo se proširilo na nekoliko gradova, gdje su se čuli uzvici protiv vlasti. Snimke koje kruže društvenim mrežama, a čiju je autentičnost potvrdio BBC Persian, prikazuju ulične borbe i zapaljene automobile u Lordeganu, Teheranu i Marvdashtu.

Iako su ovo najrašireniji protesti od ustanka 2022. godine, potaknutog smrću Mahse Amini u pritvoru, za sada nisu dosegnuli isti opseg.

Odgovor vlasti

U srijedu su širom zemlje zatvorene škole, univerziteti i javne ustanove. Vlasti su to opravdale potrebom za uštedom energije zbog hladnog vremena, no mnogi Iranci vjeruju da je to bio očit pokušaj suzbijanja nemira. U dijelovima Teherana gdje su protesti počeli primjetna je pojačana prisutnost snaga sigurnosti.

Predsjednik Masud Pezeškian izjavio je da će njegova vlada poslušati "legitimne zahtjeve" demonstranata. S druge strane, glavni tužilac Mohamad Movahedi-Azad uputio je oštro upozorenje, rekavši da će svaki pokušaj izazivanja nestabilnosti naići na, kako je rekao, "odlučan odgovor".