Prijatelji i porodica tragaju za nestalima nakon smrtonosnog požara u Švicarskoj

Dok švicarska policija procjenjuje da je oko 40 ljudi poginulo, a približno 115 povrijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u luksuznom odmaralištu Crans-Montana tokom novogodišnje proslave, rodbina i prijatelji očajnički čekaju vijesti o svojim najmilijima. Požar je pretvorio novogodišnju proslavu u švicarskim Alpama u smrtonosnu tragediju. Još uvijek neobjašnjeni požar uništio je slavlje i odnio brojne živote, javlja AFP.

Tinejdžerke Eleonora i Elisa započele su godinu paničnom potragom za prijateljima koji su nestali nakon što je smrtonosni požar zahvatio bar u susjednom švicarskom gradu. Nisu ih čule otkako je vatra zahvatila novogodišnju proslavu u luksuznom odmaralištu Crans-Montana, pretvarajući noć veselja u tragediju. Broj žrtava Policija procjenjuje da je oko 40 ljudi poginulo, a oko 115 povrijeđeno, mnogi od njih mladi posjetioci švicarskih Alpa. Švicarska policija upozorava da bi moglo potrajati danima ili čak sedmicama da se identifikuju svi stradali, što je mučno čekanje za porodice i prijatelje. Tačan broj ljudi koji su bili u baru kada je izbio požar još uvijek nije poznat, a policija nije precizirala koliko ih se vodi kao nestalo. Bar Le Constellation imao je kapacitet od 300 ljudi, plus još 40 na terasi, prema web stranici Crans-Montane. Potraga za rodbinom i prijateljima Rodbina i prijatelji očajnički pokušavaju pronaći svoje najmilije, dijeleći fotografije na društvenim mrežama.