Rusi tvrde: Predali smo SAD-u dokaz o napadu na Putinovu rezidenciju

Visoki ruski vojni zapovjednik predao je sinoć američkom vojnom atašeu predmet za koji je utvrdio da je dio ukrajinske bespilotne letjelice koji sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska ove sedmice napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Moskva je u ponedjeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj sjevernoj Novgorodskoj oblasti s 91 dronom dugog dometa. Upozorila je da će zbog toga preispitati svoje stajalište u pregovorima sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini.

Ukrajinci i Zapad ne vjeruju Rusima

Ukrajina i zapadne zemlje osporile su rusku verziju navodnog pokušaja napada.

Video-snimak objavljen na Telegram kanalu ruskog Ministarstva odbrane prikazuje admirala Igora Kostjukova, načelnika Glavne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, kako američkom atašeu predaje predmet koji je opisao kao upravljački mehanizam drona pronađen među fragmentima oborene letjelice.

"Dešifrovanje sadržaja memorije navigacionog upravljača drona koje su sproveli stručnjaci ruskih specijalnih službi bez sumnje potvrđuje da je cilj napada bio kompleks zgrada rezidencije ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti", rekao je Kostjukov. "Pretpostavljamo da će ova mjera otkloniti sva pitanja i omogućiti utvrđivanje istine."