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OBJAVILI SNIMAK

Rusi tvrde: Predali smo SAD-u dokaz o napadu na Putinovu rezidenciju

Ukrajina i zapadne zemlje osporile su rusku verziju navodnog pokušaja napada

AP

D. H.

2.1.2026

 Visoki ruski vojni zapovjednik predao je sinoć američkom vojnom atašeu predmet za koji je utvrdio da je dio ukrajinske bespilotne letjelice koji sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska ove sedmice napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Moskva je u ponedjeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj sjevernoj Novgorodskoj oblasti s 91 dronom dugog dometa. Upozorila je da će zbog toga preispitati svoje stajalište u pregovorima sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini.

Ukrajinci i Zapad ne vjeruju Rusima

Ukrajina i zapadne zemlje osporile su rusku verziju navodnog pokušaja napada.

Video-snimak objavljen na Telegram kanalu ruskog Ministarstva odbrane prikazuje admirala Igora Kostjukova, načelnika Glavne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, kako američkom atašeu predaje predmet koji je opisao kao upravljački mehanizam drona pronađen među fragmentima oborene letjelice.

"Dešifrovanje sadržaja memorije navigacionog upravljača drona koje su sproveli stručnjaci ruskih specijalnih službi bez sumnje potvrđuje da je cilj napada bio kompleks zgrada rezidencije ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti", rekao je Kostjukov. "Pretpostavljamo da će ova mjera otkloniti sva pitanja i omogućiti utvrđivanje istine."

Ministarstvo je ranije objavilo saopštenje na Telegramu u kojem navodi da će nalazi biti predani Sjedinjenim Državama.

WSJ: Američki obavještajci utvrdili da Ukrajinci nisu napali Putinovu rezidenciju

"Wall Street Journal" izvijestio je u srijedu da su američki zvaničnici za nacionalnu sigurnost utvrdili da Ukrajina nije dronovima napala Putina niti jednu od njegovih rezidencija. "Reuters" nije mogao odmah provjeriti taj izvještaj.

Američki predsjednik Donald Tramp isprva je izrazio suosjećanje, rekavši novinarima u ponedjeljak da ga je Putin izvijestio o navodnom incidentu i da je zbog toga "jako ljut". Do srijede je, međutim, postao sumnjičaviji, podijelivši na društvenim mrežama uvodnik "New York Posta" koji optužuje Rusiju za blokiranje mira u Ukrajini.

Ukrajina je negirala izvođenje takvog napada i opisala optužbu kao dio ruske kampanje dezinformisanja kako bi se zabio klin između Kijeva i Vašingtona nakon sastanka između Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija tokom vikenda, prenosi "Index".

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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