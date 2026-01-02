Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KONTROVERZAN PLAN

Ideja izraelskih vlasti: Zatvor s palestinskim zatvorenicima žele okružiti krokodilima

Visoki zvaničnici Izraelske zatvorske službe u četvrtak su boravili u studijskoj posjeti farmi krokodila Hamat Gader na sjeveru Izraela

Izraelska delegacija posjetila farmu krokodila. Platforma X

M. Až.

2.1.2026

Izraelska zatvorska služba razmatra izuzetno kontroverzan plan prema kojem bi budući zatvor visokog osiguranja bio okružen krokodilima, s ciljem sprječavanja bijega i smanjenja troškova osiguranja.

Kako prenose izraelski mediji, visoki zvaničnici Izraelske zatvorske službe u četvrtak su boravili u studijskoj posjeti farmi krokodila Hamat Gader na sjeveru Izraela, gdje su se upoznali s mogućnošću realizacije ovog koncepta. Ideja je prvenstveno namijenjena zatvorenicima koje Izrael označava kao teroriste, a među kojima su gotovo isključivo Palestinci.

Prema dostupnim informacijama, zvaničnici su upoznati s ponašanjem krokodila, sigurnosnim protokolima, potencijalnim rizicima, kao i procjenom troškova nabavke oko 60 krokodila koji bi okruživali zatvorski kompleks.

Plan se razmatra unaprijed, prije donošenja bilo kakve formalne odluke o izgradnji objekta. Prošle sedmice ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir javno je iznio prijedlog zatvora okruženog krokodilima, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Prema tom prijedlogu, zatvor bi bio izgrađen u blizini Hamat Gadera, gdje se trenutno nalazi oko 250 krokodila različitih vrsta. Izvor upoznat s planom naveo je da bi manji krokodil koštao oko 8.000 dolara, dok bi cijena većih primjeraka iznosila i do 20.000 dolara. Ministarstvo nacionalne sigurnosti, prema istom izvoru, planira kupovinu manjih, ali i dalje opasnih krokodila, koji bi rasli unutar samog kompleksa.

- Ovo je relativno mali iznos u poređenju sa sigurnosnim ulaganjima koja zahtijeva zatvor, a rezultati bi bili još bolji. Briga i održavanje su jednostavni i relativno jeftini, a ministarstvo će kupiti male krokodile, koji su također opasni, i oni će rasti unutar kompleksa - rekao je izvor za Maariv.

# IZRAEL
# PALESTINA
# KROKODIL
# ITAMAR BEN-GVIR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (26)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.