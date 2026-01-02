Ideja izraelskih vlasti: Zatvor s palestinskim zatvorenicima žele okružiti krokodilima

Izraelska zatvorska služba razmatra izuzetno kontroverzan plan prema kojem bi budući zatvor visokog osiguranja bio okružen krokodilima, s ciljem sprječavanja bijega i smanjenja troškova osiguranja.

Kako prenose izraelski mediji, visoki zvaničnici Izraelske zatvorske službe u četvrtak su boravili u studijskoj posjeti farmi krokodila Hamat Gader na sjeveru Izraela, gdje su se upoznali s mogućnošću realizacije ovog koncepta. Ideja je prvenstveno namijenjena zatvorenicima koje Izrael označava kao teroriste, a među kojima su gotovo isključivo Palestinci.

Prema dostupnim informacijama, zvaničnici su upoznati s ponašanjem krokodila, sigurnosnim protokolima, potencijalnim rizicima, kao i procjenom troškova nabavke oko 60 krokodila koji bi okruživali zatvorski kompleks.

Plan se razmatra unaprijed, prije donošenja bilo kakve formalne odluke o izgradnji objekta. Prošle sedmice ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir javno je iznio prijedlog zatvora okruženog krokodilima, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.