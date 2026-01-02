U švicarskom skijalištu Kran-Montana povrijeđena i četiri državljanina Srbije

Najmanje 47 osoba poginulo je u požaru koji je izbio 1. januara u švicarskom skijalištu Crans-Montana, tokom proslave Nove godine. Požar je izbio oko 1:30 ujutro, a ozlijeđeno je više od 100 ljudi, među kojima su četiri državljanina Srbije koji su bili u kritičnom stanju, prenose Novosti rs.

Ukupno je u požaru ozlijeđeno najmanje 119 osoba, od kojih je polovica hospitalizirana u bolnici kantonu Valaisu.

Do sada je 113 osoba formalno identificirano. Među njima su 71 Švicarac, 14 Francuza, 11 Italijana, 4 Srba, 1 Bosanac, 1 Belgijanac, 1 Luksemburžanin, 1 Poljak i 1 Portugalac. Nacionalnost 14 osoba još nije utvrđena. Trenutno je potvrđeno 47 smrtnih slučajeva, a proces formalne identifikacije nastavlja se.