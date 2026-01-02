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U švicarskom skijalištu Kran-Montana povrijeđena i četiri državljanina Srbije

Ukupno je u požaru ozlijeđeno najmanje 119 osoba, od kojih je polovica hospitalizirana u bolnici kantonu Valaisu

U švicarskom skijalištu Crans. Platforma X

FENA

2.1.2026

Najmanje 47 osoba poginulo je u požaru koji je izbio 1. januara u švicarskom skijalištu Crans-Montana, tokom proslave Nove godine. Požar je izbio oko 1:30 ujutro, a ozlijeđeno je više od 100 ljudi, među kojima su četiri državljanina Srbije koji su bili u kritičnom stanju, prenose Novosti rs.

Ukupno je u požaru ozlijeđeno najmanje 119 osoba, od kojih je polovica hospitalizirana u bolnici kantonu Valaisu.

Do sada je 113 osoba formalno identificirano. Među njima su 71 Švicarac, 14 Francuza, 11 Italijana, 4 Srba, 1 Bosanac, 1 Belgijanac, 1 Luksemburžanin, 1 Poljak i 1 Portugalac. Nacionalnost 14 osoba još nije utvrđena. Trenutno je potvrđeno 47 smrtnih slučajeva, a proces formalne identifikacije nastavlja se.

Zapovjednik policije Frederik Gisler (Frederic Gisler) izjavio je da kantonalna policija Valaisa intenzivno radi na pronalaženju "legitimnih odgovora" na brojna pitanja koja su se pojavila nakon katastrofe.

# POŽAR
# SKIJALIŠTE
# POGINULI
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