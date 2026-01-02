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IMPRESIVNE BROJKE

Za godinu zaposleno 2,5 miliona Amerikanaca, dok je 670.000 stranih radnika dobilo otkaz

Ovi podaci, koje je administracija javno objavila putem službenih komunikacijskih kanala, zasnovani su na statistikama američkog Zavoda za statistiku rada

Impresivne brojke. Bijela kuća

S. S.

2.1.2026

Bijela kuća saopćila je da je tokom proteklih godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama zaposlenje dobilo oko 2,5 miliona radnika rođenih u SAD-u, dok je u istom periodu oko 670.000 radnika rođenih izvan SAD-a izgubilo posao.

Ovi podaci, koje je administracija javno objavila putem službenih komunikacijskih kanala, zasnovani su na statistikama američkog Zavoda za statistiku rada (Bureau of Labor Statistics – BLS), tačnije na rezultatima Current Population Survey (CPS).

Impresivne brojke. Bijela kuća

Prema dostupnim BLS podacima, rast zaposlenosti među domaćim radnicima bilježi se u više sektora, dok je istovremeno zabilježen pad zaposlenosti u kategoriji stranih radnika.

Administracija ove trendove tumači kao pokazatelj jačanja pozicije domaće radne snage na američkom tržištu rada.

Istovremeno, ekonomski analitičari upozoravaju da se podaci moraju posmatrati u širem kontekstu. Prema njihovim ocjenama, promjene u zaposlenosti zavise od više faktora, uključujući ekonomski ciklus, monetarnu politiku, demografske trendove, kao i promjene u migracionim tokovima i radnim dozvolama.

Podaci o zaposlenosti i njihovom tumačenju već su postali dio šire rasprave o imigracijskoj politici i stanju američkog tržišta rada.

# BIJELA KUĆA
# SAD
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