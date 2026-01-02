Za godinu zaposleno 2,5 miliona Amerikanaca, dok je 670.000 stranih radnika dobilo otkaz

Bijela kuća saopćila je da je tokom proteklih godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama zaposlenje dobilo oko 2,5 miliona radnika rođenih u SAD-u, dok je u istom periodu oko 670.000 radnika rođenih izvan SAD-a izgubilo posao.
Ovi podaci, koje je administracija javno objavila putem službenih komunikacijskih kanala, zasnovani su na statistikama američkog Zavoda za statistiku rada (Bureau of Labor Statistics – BLS), tačnije na rezultatima Current Population Survey (CPS).
Prema dostupnim BLS podacima, rast zaposlenosti među domaćim radnicima bilježi se u više sektora, dok je istovremeno zabilježen pad zaposlenosti u kategoriji stranih radnika.
Administracija ove trendove tumači kao pokazatelj jačanja pozicije domaće radne snage na američkom tržištu rada.
Istovremeno, ekonomski analitičari upozoravaju da se podaci moraju posmatrati u širem kontekstu. Prema njihovim ocjenama, promjene u zaposlenosti zavise od više faktora, uključujući ekonomski ciklus, monetarnu politiku, demografske trendove, kao i promjene u migracionim tokovima i radnim dozvolama.
Podaci o zaposlenosti i njihovom tumačenju već su postali dio šire rasprave o imigracijskoj politici i stanju američkog tržišta rada.