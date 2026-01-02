Za godinu zaposleno 2,5 miliona Amerikanaca, dok je 670.000 stranih radnika dobilo otkaz

Bijela kuća saopćila je da je tokom proteklih godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama zaposlenje dobilo oko 2,5 miliona radnika rođenih u SAD-u, dok je u istom periodu oko 670.000 radnika rođenih izvan SAD-a izgubilo posao.

Ovi podaci, koje je administracija javno objavila putem službenih komunikacijskih kanala, zasnovani su na statistikama američkog Zavoda za statistiku rada (Bureau of Labor Statistics – BLS), tačnije na rezultatima Current Population Survey (CPS).