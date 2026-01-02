FBI spriječio teroristički napad: Na meti su bili Židovi, kršćani i LGBTQ+ osobe, pronađen detaljni plan masakra

Američke vlasti uspješno su spriječile zavjeru za izvođenje terorističkog napada u novogodišnjoj noći na jednu trgovinu prehrambenih proizvoda i restoran u saveznoj državi Sjeverna Karolina, a koji je, prema navodima FBI-ja, bio planiran u znak podrške Islamskoj državi (IS).

Kako prenosi The Guardian, FBI je u petak saopćio da je uhapsio 18-godišnjeg Kristijana Sturdivanta iz mjesta Mint Hill, u blizini Charlottea. Hapšenje je izvršeno 31. decembra, neposredno nakon što je mladić pušten iz specijalizirane medicinske ustanove.

Američki državni tužilac za zapadni okrug Sjeverne Karoline Ras Ferguson izjavio je da je Sturdivant optužen za pokušaj pružanja materijalne podrške stranoj terorističkoj organizaciji. Istražitelji vjeruju da je, iako američki državljanin, napad planirao gotovo godinu dana.

Ispod kreveta

Tokom pretresa njegove kuće 29. decembra, ispod kreveta su pronađeni noževi i čekići, kao i detaljne bilješke koje su, prema navodima vlasti, opisivale planirani masakr.

Ferguson je naveo da iz zapisa proizlazi kako je osumnjičeni namjeravao ciljati Jevreje, kršćane i LGBTQ+ osobe, a potom poginuti u sukobu s policijskim službenicima koji bi stigli na mjesto napada. Vlasti su istakle da se njegova radikalizacija odvijala putem interneta, prvenstveno kroz propagandne stranice Islamske države.

Utvrđeno je i da je Sturdivant imao TikTok nalog na kojem je objavljivao sadržaje u znak podrške toj terorističkoj organizaciji. U jednom trenutku pokušao je položiti zakletvu vjernosti IS-u putem interneta, ne znajući da zapravo komunicira s prikrivenim agentom njujorške policije.

Sa agentom, za kojeg je vjerovao da je povezan s Islamskom državom, komunicirao je putem više društvenih mreža, pri čemu je otvoreno govorio o planu da napad izvede u novogodišnjoj noći. Tokom decembra poslao mu je fotografije dva čekića i noža, glasovnu poruku sa zakletvom vjernosti, kao i poruku u kojoj je tražio pomoć pri nabavci oružja, izjavio je Džejms Barnakl, specijalni agent FBI-ja i šef terenskog ureda u Charlotteu.

Oblačio se u crno

Sturdivant je, prema riječima Barnakla, bio poznat FBI-ju još od 2022. godine, kada je kao četrnaestogodišnjak putem društvenih mreža bio u kontaktu s neidentificiranim pripadnikom Islamske države u inozemstvu. Tada mu je savjetovano da se oblači u crno, kuca ljudima na vrata i napada ih čekićem, ali je njegova porodica intervenirala.

U tom periodu protiv njega nisu podignute optužnice, već je upućen na psihološku pomoć i uklonjen s društvenih mreža, nakon čega je FBI zatvorio istragu.

Mladić je u petak imao prvo pojavljivanje pred sudom i ostaje u saveznom pritvoru. Ukoliko bude osuđen, prijeti mu maksimalna zakonska kazna do 20 godina zatvora, navode američki tužioci, piše The Guardian.