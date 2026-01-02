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STRADALE DESETINE OSOBA

Ekonomski bunt prerasta u krizu: Iran potresaju nasilni protesti i međunarodne prijetnje

Kriza je dobila i međunarodnu dimenziju nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je poručio da SAD „neće ostati po strani“ ukoliko vlasti nasilno uguše proteste

Protest u Iranu. Zuma press

S. S.

2.1.2026

Protesti koji su krajem decembra izbili širom Irana zbog teške ekonomske situacije dodatno su eskalirali, a prema posljednjim izvještajima, u sukobima demonstranata i snaga sigurnosti poginulo je više osoba, dok je najmanje nekoliko desetina ljudi povrijeđeno.

Zvanične iranske vlasti i dalje priznaju ograničen broj smrtnih slučajeva, navodeći da je potvrđena najmanje jedna poginula osoba, dok organizacije za ljudska prava i nezavisni izvori govore o najmanje pet do sedam poginulih, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti i veći. Prema tim izvorima, više od 40 osoba je povrijeđeno, uključujući demonstrante i pripadnike sigurnosnih snaga, dok je veći broj ljudi priveden.

Protesti su započeli zbog visoke inflacije, rasta cijena osnovnih životnih namirnica i pada vrijednosti nacionalne valute, ali su se brzo proširili iz Teherana u druge gradove i manje sredine. Učesnici su uglavnom trgovci, studenti i građani pogođeni padom životnog standarda, a u pojedinim gradovima zabilježeni su pokušaji ulaska u državne institucije.

Video-snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju zapaljene ulice, sukobe s policijom i upotrebu suzavca, dok pojedini izvori tvrde da je u određenim incidentima korištena i živa municija – navode koje vlasti negiraju.

Kriza je dobila i međunarodnu dimenziju nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je poručio da Sjedinjene Američke Države „neće ostati po strani“ ukoliko vlasti nasilno uguše proteste. Teheran je takve izjave ocijenio kao miješanje u unutrašnje poslove zemlje i upozorio na moguće regionalne posljedice.

Analitičari ocjenjuju da se Iran suočava s najozbiljnijim talasom društvenog nezadovoljstva u posljednjih nekoliko godina, te da protesti sve manje imaju isključivo ekonomski karakter, a sve više ukazuju na duboku političku i društvenu krizu.

# IRAN
# SAD
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