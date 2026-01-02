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KRAN-MONTANA

Vlasnici bara smrti tvrde da je sve bilo po propisima: Ispitani u okviru istrage, nemaju status osumnjičenih

Žak Moreti u trenutku izbijanja požara nije bio na licu mjesta, ali njegova supruga Džesika jeste

Vlasnici nemaju status osumnjičenih. AP - Facebook

S. S.

2.1.2026

Nakon tragičnog požara koji je tokom novogodišnje noći izbio u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana, oglasio se i vlasnik objekta Žak Moreti. On tvrdi da je bar radio u skladu sa svim propisima te da je u posljednjih deset godina bio podvrgnut kontroli tri puta, piše list 24 heures.

Moreti, koji zajedno sa suprugom posjeduje još nekoliko ugostiteljskih objekata u ovom poznatom odmaralištu, u kratkom telefonskom razgovoru odbio je dati opširniji komentar, navodeći da se nakon tragedije ne osjeća dobro. Prije nego što je prekinuo razgovor, ponovio je da su kontrole redovno provođene i da nije bilo nepravilnosti.

Njegove tvrdnje, međutim, u suprotnosti su s izjavom Stefana Gancera, ministra sigurnosti kantona Valais. Kako je pojasnio na konferenciji za medije, općina je odgovorna za inspekciju objekata, a kontrole se moraju obavljati svake godine. U slučaju utvrđenih nedostataka, izvještaj se dostavlja nadležnim institucijama. Prema njegovim saznanjima, za ovaj bar nije sačinjen nijedan izvještaj o nepravilnostima, iako nije mogao precizirati kada je obavljena posljednja kontrola.

Općinske vlasti nisu odgovorile na novinarske upite o provedenim inspekcijama, uz obrazloženje da su uredi zatvoreni zbog praznika, dok je načelnik općine novinare uputio na policiju.

Žak Moreti i njegova supruga ispitani su u okviru istrage, ali zasad nemaju status osumnjičenih. Istraga o njihovoj eventualnoj odgovornosti i dalje traje.

Francuski mediji navode da je dostupno vrlo malo informacija o ovom bračnom paru. Prema pisanju BFM-a, Moreti se u trenutku izbijanja požara nije nalazio u baru Le Constellation, već u jednom od druga dva objekta koja su u njegovom vlasništvu. Njegova supruga Džesika Moreti bila je na mjestu nesreće i, prema izvoru bliskom istrazi koji je govorio za Figaro, zadobila je opekotine na ruci.

# ŠVICARSKA
# CRANS MONTANA
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