Vlasnici bara smrti tvrde da je sve bilo po propisima: Ispitani u okviru istrage, nemaju status osumnjičenih

Nakon tragičnog požara koji je tokom novogodišnje noći izbio u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana, oglasio se i vlasnik objekta Žak Moreti. On tvrdi da je bar radio u skladu sa svim propisima te da je u posljednjih deset godina bio podvrgnut kontroli tri puta, piše list 24 heures. Moreti, koji zajedno sa suprugom posjeduje još nekoliko ugostiteljskih objekata u ovom poznatom odmaralištu, u kratkom telefonskom razgovoru odbio je dati opširniji komentar, navodeći da se nakon tragedije ne osjeća dobro. Prije nego što je prekinuo razgovor, ponovio je da su kontrole redovno provođene i da nije bilo nepravilnosti.

Njegove tvrdnje, međutim, u suprotnosti su s izjavom Stefana Gancera, ministra sigurnosti kantona Valais. Kako je pojasnio na konferenciji za medije, općina je odgovorna za inspekciju objekata, a kontrole se moraju obavljati svake godine. U slučaju utvrđenih nedostataka, izvještaj se dostavlja nadležnim institucijama. Prema njegovim saznanjima, za ovaj bar nije sačinjen nijedan izvještaj o nepravilnostima, iako nije mogao precizirati kada je obavljena posljednja kontrola. Općinske vlasti nisu odgovorile na novinarske upite o provedenim inspekcijama, uz obrazloženje da su uredi zatvoreni zbog praznika, dok je načelnik općine novinare uputio na policiju.