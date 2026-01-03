Saudijska Arabija pozvala južne frakcije Jemena na dijalog u Rijadu dok eskalira sukob s UAE-om

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije uputilo je poziv južnim frakcijama u Jemenu da dođu na „dijalog“ u Rijad, nakon naglog i dramatičnog razvoja situacije na jugu zemlje, koji je doveo Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate u do sada nezabilježenu direktnu konfrontaciju. Dvije zaljevske sile ranije su intervenirale u dugogodišnjem jemenskom građanskom ratu na strani međunarodno priznate vlade, ali je raspad njihovog savezništva rezultirao podrškom suprotstavljenim grupama na terenu. Jedna od tih grupa sada pokušava proglasiti nezavisnost otcjepljene države na jugu Jemena. U saopćenju objavljenom na društvenim mrežama, Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije (Saudi Ministry of Foreign Affairs) pozvalo je na „sveobuhvatnu konferenciju u Rijadu koja bi okupila sve južne frakcije radi razgovora o pravednim rješenjima za južno pitanje“. Poziv na razgovore Iz Rijada je saopćeno i da je poziv na razgovore upućen na zahtjev jemenske vlade. Građanski rat u Jemenu započeo je 2014. godine i ovu već izrazito siromašnu zemlju gurnuo u godine razornih sukoba i jednu od najtežih kriza gladi u svijetu. Na samom početku rata, pobunjenički pokret Huti preuzeo je kontrolu nad većim dijelom sjevernog Jemena, uključujući glavni grad Sanu, potisnuvši tadašnju vladu. Sukob je dodatno eskalirao 2015. godine, kada je koalicija arapskih država, među kojima su bile Saudijska Arabija i UAE, započela vojnu kampanju s ciljem vraćanja vlasti međunarodno priznatoj vladi. Smanjenje sukoba Primirje postignuto posljednjih godina dovelo je do smanjenja sukoba s Hutima i faktičkog zamrzavanja linija fronta. Ipak, vladajuća koalicija koju podržava Saudijska Arabija, Predsjedničko vijeće (Presidential Leadership Council – PLC), formirana 2022. godine s ciljem ujedinjenja različitih antihutijskih frakcija, počela se raspadati.

U isto vrijeme, gotovo cijeli jug Jemena preuzele su separatističke snage koje podržavaju UAE, Južno prijelazno vijeće (Southern Transitional Council – STC), iako je ono formalno dio vladajuće koalicije. Unutrašnji sukobi unutar saveza eskalirali su 2. decembra, kada je STC, koji teži stvaranju nezavisne države na jugu, pokrenuo veliku vojnu ofanzivu na istoku zemlje i u kratkom roku preuzeo teritorije pod kontrolom vladinih snaga. Napredovanje STC-a obuhvatilo je i naftom bogatu provinciju Hadramaut, koja se graniči sa Saudijskom Arabijom. "Nužna ofanziva" STC je saopćio da je ofanziva bila nužna radi „uspostavljanja stabilnosti“ na jugu. Međutim, predsjednik PLC-a Rašad al-Alimi (Rashad al-Alimi) oštro je osudio potez, nazvavši ga „pobunom“, te upozorio da separatističke ambicije STC-a prijete raspadom Jemena i uvlačenjem cijele regije u haos. Napetosti su dodatno eskalirale nakon zračnih udara koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. U petak je, prema navodima zvaničnika STC-a, u zračnom napadu na vojni kamp ove grupe u Hadramautu poginulo sedam osoba.

Ovaj napad uslijedio je nakon zračnih udara u utorak na južnu luku Mukalla, gdje je koalicija optužila UAE da su tokom vikenda separatistima isporučili dva broda s vojnom opremom. Iako nije bilo prijavljenih žrtava, snimci spaljenih vozila objavljeni na društvenim mrežama nakon napada ukazuju na to da su udari bili usmjereni direktno na opremu UAE-a. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE Ministry of Foreign Affairs) odbacilo je optužbe, tvrdeći da pošiljka nije sadržavala oružje te da su vozila bila namijenjena za potrebe emiratskih snaga raspoređenih u zemlji. Nakon napada u utorak, predsjednik jemenskog Predsjedničkog vijeća objavio je da se poništava zajednički sporazum o odbrani s UAE-om te naredio svim emiratskim snagama da napuste zemlju u roku od 24 sata. Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova podržalo je ovaj zahtjev za povlačenje, optuživši UAE da su izvršili pritisak na STC da pokrene ofanzivu na istoku Jemena, koja je stigla sve do saudijskih granica. Ministarstvo je poručilo da je nacionalna sigurnost Saudijske Arabije „crvena linija“. UAE su negirali da stoje iza nedavne vojne kampanje STC-a, ali su, u potezu koji je iznenadio mnoge, nekoliko sati kasnije prihvatili zahtjev i pristali povući svoje snage iz Jemena. Razlozi zbog kojih UAE podržavaju STC uglavnom se povezuju s nastojanjima da osiguraju pristup strateškim morskim lukama te da se suprotstave islamističkoj stranci koja je dio jemenske vlade. Ipak, čak i potpuno povlačenje emiratskih snaga s terena neće značiti prestanak njihove podrške STC-u, smatra Farea al-Muslimi (Farea al-Muslimi), istraživač u Chatham Houseu (Chatham House). - UAE nema značajno vojno prisustvo u Jemenu još od 2019. godine. Oslanjaju se na specijalne snage i uglavnom na mrežu svojih saveznika koji direktno djeluju na terenu - kaže al-Muslimi. U novozauzetim područjima, poput Hadramauta, strah od šire eskalacije borbi sve je prisutniji među lokalnim stanovništvom. Napuštanje grada - Neki ljudi razmišljaju da odu u sela ili da se smjeste kod rodbine ako se situacija pogorša. Ali većina ljudi zaista nema mogućnost da napusti grad - kaže Mohamed iz Mukalle. Godine razornog rata teško su pogodile jemensku ekonomiju. Oko 40 miliona stanovnika suočeno je s onim što humanitarne organizacije opisuju kao treću najtežu krizu gladi na svijetu, koja je u više navrata prijetila da preraste u masovnu glad. Ujedinjene nacije su 2021. godine procijenile da je 377.000 ljudi umrlo zbog sukoba i njegovih posljedica po glad i zdravstveni sistem, uključujući, prema navodima, 259.000 djece mlađe od pet godina. Iako se aktuelni sukob često opisuje kao novi posrednički rat između dvije zaljevske sile, dugogodišnji analitičari jemenske politike smatraju da su nedavne eskalacije STC-a bile očekivane. Ambicije STC-a dodatno su ojačale nakon što je ova grupa proširila kontrolu nad gotovo cijelim jugom zemlje, izjavio je novinar specijaliziran za jemenska pitanja Anwar al-Ansi (Anwar al-Ansi) za BBC Arabic (BBC Arabic). - Šef STC-a Aidarus al-Zubaidi bio je najdosljednija osoba u Jemenu, stalno zahtijevajući nezavisnost južnog Jemena. Zato ne mislim da će odustati - kaže al-Muslimi. U razgovoru za BBC, glasnogovornik STC-a Anwar al-Tamimi (Anwar al-Tamimi) potvrdio je ove namjere. - Naše namjere su godinama jasne – uspostava nezavisne države. Nismo pokušavali nikoga obmanuti. Pravo je naroda juga da odlučuje o svojoj sudbini, ali su, nažalost, mnogi u regionu pokušali stati na naš put - kazao je. Negirao je da bi nezavisnost juga predstavljala prijetnju nacionalnoj sigurnosti Saudijske Arabije. - Imat ćemo stabilnost i nećemo biti izvor terorizma koji bi ih ugrozio - rekao je.

Ostaje neizvjesno da li će ove garancije biti dovoljne da spriječe saudijski podržane snage da pokušaju vratiti kontrolu nad južnim dijelom Jemena. - UAE i Saudijska Arabija ne mogu i neće moći postići dogovor u Jemenu. Njihova logika na terenu je potpuno različita. Saudijska Arabija ima 1.500 kilometara granice s Jemenom, dok UAE nemaju nijedan. Zamislite da Velika Britanija i Francuska direktno uđu u rat jedna protiv druge, otprilike tako ja gledam na odnos UAE-a i Saudijske Arabije. To su bogate i moćne zemlje s mnogo oružja i to je vrlo loše za cijeli region - kaže al-Muslimi.