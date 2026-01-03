Video / Ekplozije odjekuju Venecuelom: Detonacije zabilježene u blizini vojnih objekata i na aerodromima

Najmanje sedam snažnih eksplozija zabilježeno je u ranim jutarnjim satima u Karacasu, glavnom gradu Venecuele, dok građani na društvenim mrežama i lokalnim kanalima prijavljuju detonacije u blizini više vojnih objekata, kao i na aerodromima.

Zvanične reakcije vlade Venecuele (Government of Venezuela) za sada nema, ali brojni izvori i posmatrači spekuliraju da bi se moglo raditi o američkim napadima na teritoriji ove zemlje.

Ovi događaji dolaze u trenutku kada američka vojska posljednjih dana izvodi operacije protiv brodova za koje tvrdi da su uključeni u krijumčarenje droge.

Venecuela je u petak saopćila da je spremna na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (United States of America) o mogućem sporazumu u vezi s borbom protiv trgovine drogom.