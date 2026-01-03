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AMERIKA NAPADA?

Video / Ekplozije odjekuju Venecuelom: Detonacije zabilježene u blizini vojnih objekata i na aerodromima

Ovi događaji dolaze u trenutku kada američka vojska posljednjih dana izvodi operacije protiv brodova za koje tvrdi da su uključeni u krijumčarenje

Venecuela jutros. AP

A. O.

3.1.2026

Najmanje sedam snažnih eksplozija zabilježeno je u ranim jutarnjim satima u Karacasu, glavnom gradu Venecuele, dok građani na društvenim mrežama i lokalnim kanalima prijavljuju detonacije u blizini više vojnih objekata, kao i na aerodromima.

Zvanične reakcije vlade Venecuele (Government of Venezuela) za sada nema, ali brojni izvori i posmatrači spekuliraju da bi se moglo raditi o američkim napadima na teritoriji ove zemlje.

Ovi događaji dolaze u trenutku kada američka vojska posljednjih dana izvodi operacije protiv brodova za koje tvrdi da su uključeni u krijumčarenje droge.

Venecuela je u petak saopćila da je spremna na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (United States of America) o mogućem sporazumu u vezi s borbom protiv trgovine drogom. 

Predsjednik Venecuele, Nikolas Maduro (Nicolás Maduro), izjavio je da SAD nastoje izvršiti pritisak kako bi promijenile vlast u toj zemlji i osigurale pristup njenim ogromnim rezervama nafte. 

Prema njegovim riječima, ta višemjesečna kampanja započela je masovnim raspoređivanjem američkih vojnih snaga u Karipskom moru u avgustu.

Maduro je odbacio tvrdnje SAD-a kojima se, kako navodi, opravdava kampanja administracije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), prema kojima je on navodno bio na čelu „narkoterorističke“ kriminalne organizacije odgovorne za preplavljivanje SAD-a drogom. Istakao je da vjeruje kako je stvarni cilj Vašingtona preuzimanje kontrole nad venecuelanskim prirodnim resursima, uključujući naftu, zlato i rijetke metale.

# VENECUELA
# DONALD TRUMP
# EKSPLOZIJE
# AMERIKA
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