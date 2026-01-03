Vojska Venecuele na ulicama glavnog grada: Građani se evakuišu nakon eksplozija

Stanovnici Karakasa (Caracasa), glavnog grada Venecuele, rano jutros probudili su se uz snažne eksplozije koje su se čule iznad grada.
Građani su istovremeno prijavili i prelete aviona iznad urbanih područja, kao i nestanke električne energije u više gradskih naselja.
Prema prvim fotografijama snimljenim na ulicama Caracasa, vidljivo je prisustvo velikog broja pripadnika vojske koji su raspoređeni širom grada, a posebno oko predsjedničke palate u glavnom gradu Venecuele.
Stanovnici koji žive u blizini predsjedničke palate u Mirafloresu evakuisani su s tog područja iz sigurnosnih razloga.
- Zvuk me probudio, a kada sam pogledao kroz prozor, vidio sam oblake dima kako se kreću prema La Carloti - rekao je stanovnik Las Mercedesa.
U naselju La Carlota nalaze se zračna baza Generalisimo de Miranda (Generalísimo de Miranda) i vojni aerodrom.
Eksplozije su prijavljene i iz El Vallea, na jugozapadu Karacasa, gdje se nalaze vojni objekti u Fort Tiuni, uključujući sjedište Ministarstva odbrane i Komandu vojske. Također, stanovnici naselja Kumbres de Kurkuma (Cumbres de Curuma), smještenog u blizini drugog ulaza u Fort Tiunu, naveli su da su čuli snažne detonacije.
Iako zvanične potvrde još nema, prema nezvaničnim informacijama pretpostavlja se da bi napade mogle izvesti američke vojne snage. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) već mjesecima najavljuje moguću konfrontaciju s predsjednikom Venecuele Nikolasom Madurom (Nicolás Maduro). U tom kontekstu, u širem području oko Venecuele prethodno je raspoređen značajan broj borbenih aviona i druge vojne opreme američke vojske.