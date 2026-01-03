Vojska Venecuele na ulicama glavnog grada: Građani se evakuišu nakon eksplozija

Stanovnici Karakasa (Caracasa), glavnog grada Venecuele, rano jutros probudili su se uz snažne eksplozije koje su se čule iznad grada.

Građani su istovremeno prijavili i prelete aviona iznad urbanih područja, kao i nestanke električne energije u više gradskih naselja.

Prema prvim fotografijama snimljenim na ulicama Caracasa, vidljivo je prisustvo velikog broja pripadnika vojske koji su raspoređeni širom grada, a posebno oko predsjedničke palate u glavnom gradu Venecuele.

Stanovnici koji žive u blizini predsjedničke palate u Mirafloresu evakuisani su s tog područja iz sigurnosnih razloga.

- Zvuk me probudio, a kada sam pogledao kroz prozor, vidio sam oblake dima kako se kreću prema La Carloti - rekao je stanovnik Las Mercedesa.