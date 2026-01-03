Predsjednik Kolumbije se oglasio nakon napada na Venecuelu: Tražit ćemo hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se nakon eksplozija koje su rano jutros zabilježene u glavnom gradu Venecuele Karakasu (Caracas).
Petro je putem nekoliko videosnimaka prikazao trenutke eksplozija u Karacasu, a u kratkoj poruci istakao kako će tražiti hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN).
- Kolumbija, sada članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, mora biti odmah sazvana kako bi se utvrdila međunarodna zakonitost agresije protiv Venecuele. Ujedinjeni komandni punkt (PMU) je aktiviran u Cucuti, pograničnom regionu, a operativni plan je na snazi na granici - naveo je Petro u izjavi.
Podsjetimo, Vlada Venecuele i predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) oglasili su se nakon zračnih napada u glavnom gradu Karacasu, optuživši Sjedinjene Američke Države (SAD) za organiziranje napada.
- Bolivarska Republika Venecuela odbacuje i osuđuje pred međunarodnom zajednicom izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju koju je počinila sadašnja Vlada Sjedinjenih Američkih Država protiv venecuelanske teritorije i stanovništva na civilnim i vojnim lokacijama grada Caracasa, glavnog grada Republike, i država Miranda, Aragua i La Guaira. Ovaj čin predstavlja flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, posebno njenih članova 1. i 2., koji garantuju poštovanje suvereniteta, pravnu jednakost država i zabranu upotrebe sile. Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i Karibima, te dovodi u ozbiljnu opasnost živote miliona ljudi - navodi se u saopćenju.