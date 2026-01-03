Predsjednik Kolumbije se oglasio nakon napada na Venecuelu: Tražit ćemo hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se nakon eksplozija koje su rano jutros zabilježene u glavnom gradu Venecuele Karakasu (Caracas).

Petro je putem nekoliko videosnimaka prikazao trenutke eksplozija u Karacasu, a u kratkoj poruci istakao kako će tražiti hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN).

- Kolumbija, sada članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, mora biti odmah sazvana kako bi se utvrdila međunarodna zakonitost agresije protiv Venecuele. Ujedinjeni komandni punkt (PMU) je aktiviran u Cucuti, pograničnom regionu, a operativni plan je na snazi na granici - naveo je Petro u izjavi.