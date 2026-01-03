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SMJEŠTENA U KOMPLEKSU

Pogođena kuća ministra odbrane Venecuele: Ne zna se da li je bio u njoj

Ovaj kompleks ima značajnu stratešku ulogu u venecuelanskoj vojsci

Vladimir Padrino Lopez. Platforma X

A. O.

3.1.2026

Venecuelanski mediji izvještavaju da je jedna od meta američkih napada na Venecuelu bila i kuća ministra odbrane Venecuele, Vladimira Padrina Lopeza (Vladimir Padrino López).

Za sada nema informacija o tome da li je Lopez bio u kući u trenutku napada, niti o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju. Kuća ministra smještena je unutar najvećeg vojnog kompleksa u Venecueli, poznatog kao Fort Tuna (Fort Tiuna).

Fort Tuna je ključni vojni kompleks koji obuhvata i Vojnu akademiju, te objekte za smještaj porodica vojnog osoblja, kao i rekreacijske objekte. Ovaj kompleks ima značajnu stratešku ulogu u venecuelanskoj vojsci.

Američki zvaničnici su za CBS potvrdili da je napad odobrio predsjednik Donald Tramp (Trump), dok je vlada Venecuele optužila Sjedinjene Američke Države za agresiju, te su objavili vanredno stanje u zemlji.

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro pozvao je na hitno zasjedanje Ujedinjenih naroda (UN) kako bi se razmotrila međunarodna odgovornost i zakonitost napada.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci bombardovanja i snažnih eksplozija, a na ulicama glavnog grada Caracasa snimljena su vojna oklopna vozila, što ukazuje na eskalaciju napetosti i vojnu mobilizaciju u Venecueli.

# VENECUELA
# NAPADI
# SAD
# DONALD TRUMP
# KUĆA
# VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
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