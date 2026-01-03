Pogođena kuća ministra odbrane Venecuele: Ne zna se da li je bio u njoj

Venecuelanski mediji izvještavaju da je jedna od meta američkih napada na Venecuelu bila i kuća ministra odbrane Venecuele, Vladimira Padrina Lopeza (Vladimir Padrino López).

Za sada nema informacija o tome da li je Lopez bio u kući u trenutku napada, niti o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju. Kuća ministra smještena je unutar najvećeg vojnog kompleksa u Venecueli, poznatog kao Fort Tuna (Fort Tiuna).

Fort Tuna je ključni vojni kompleks koji obuhvata i Vojnu akademiju, te objekte za smještaj porodica vojnog osoblja, kao i rekreacijske objekte. Ovaj kompleks ima značajnu stratešku ulogu u venecuelanskoj vojsci.