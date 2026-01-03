Političarka o napadima na Venecuelu: "SAD predstavljaju opasnost, Španija mora prekinuti saveze s njima"

Španska političarka Irene Montero oglasila se povodom napada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Venecuelu, upućujući žestoku poruku Trampovoj (Trumpovoj) administraciji.

Montero, koja je u Španiji poznata po svojim ljevičarskim stavovima i kao bivša ministrica u vladi španskog premijera Pedra Sančeza (Pedro Sánchez), izjavila je da Sjedinjene Američke Države predstavljaju veliku opasnost.

- Tramp bombarduje Venecuelu. Sjedinjene Američke Države predstavljaju opasnost. Ili ćemo ih zaustaviti ili će uništiti sve. Španija je mirna zemlja i vlada mora prekinuti sve saveze sa SAD-om, počevši od NATO-a. Sva moja podrška Venecueli. Još jednom, nema više ratova za naftu - poručila je Montero na društvenim mrežama.

CBS je izvijestio da je američki zvaničnik potvrdio kako je predsjednik Donald Tramp naredio napade na Venecuelu.