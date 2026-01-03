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ESKALACIJA SUKOBA

Političarka o napadima na Venecuelu: "SAD predstavljaju opasnost, Španija mora prekinuti saveze s njima"

Ili ćemo ih zaustaviti ili će uništiti sve, poručila je

Irene Montero. AP

A. O.

3.1.2026

Španska političarka Irene Montero oglasila se povodom napada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Venecuelu, upućujući žestoku poruku Trampovoj (Trumpovoj) administraciji.

Montero, koja je u Španiji poznata po svojim ljevičarskim stavovima i kao bivša ministrica u vladi španskog premijera Pedra Sančeza (Pedro Sánchez), izjavila je da Sjedinjene Američke Države predstavljaju veliku opasnost.

- Tramp bombarduje Venecuelu. Sjedinjene Američke Države predstavljaju opasnost. Ili ćemo ih zaustaviti ili će uništiti sve. Španija je mirna zemlja i vlada mora prekinuti sve saveze sa SAD-om, počevši od NATO-a. Sva moja podrška Venecueli. Još jednom, nema više ratova za naftu - poručila je Montero na društvenim mrežama.

CBS je izvijestio da je američki zvaničnik potvrdio kako je predsjednik Donald Tramp naredio napade na Venecuelu.

Tokom noći, započeli su zračni napadi na niz vojnih i civilnih lokacija širom Venecuele, a u glavnom gradu Karakasu (Caracasu) su se čule sedam jakih eksplozija, prema izvještajima lokalnih medija.

# VENECUELA
# ŠPANIJA
# PEDRO SÁNCHEZ
# SAD
# DONALD TRUMP
# IRENE MONTERO
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