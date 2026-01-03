Bijela kuća potvrdila: Sjedinjene Države pokrenule vazdušne udare na Venecuelu

Bijela kuća potvrdila je da su Sjedinjene Države pokrenule vazdušne udare na Venecuelu. Iz Ambasade SAD u Karakasu su pozvali Amerikance da ne putuju u Venecuelu. Američke vazduhoplovne vlasti zabranile su komercijalne letove u vazdušnom prostoru Venecuele zbog, kako je navedeno, tekuće vojne aktivnosti, prenosi Fox News.

Najmanje sedam eksplozija je zabilježeno oko dva časa ujutru po lokalnom vremenu u Karakasu, koga su nisko nadlijetali avioni. Iz Vlade Venecuele saopćeno je da napadi na Karakas imaju za cilj “otimanje strateških resursa Venecuele, posebno nafte i minerala” i “nasilno rušenje političke nezavisnosti nacije”.

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio je “stanje vanjske uzbune na cijeloj teritoriji zemlje” i naredio da se svi planovi nacionalne odbrane sprovedu “u odgovarajućem trenutku i pod odgovarajućim okolnostima”. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp odobrio je kopnene udare na Venecuelu prije nekoliko dana. Vojska je prvobitno zakazala borbenu misiju u Venecueli za Božić, ali su prioritet bili američki udari protiv meta terorističke grupe “Islamska država” u Nigeriji, rekli su izvori. Vlasti Karakasa apelovale su na građane da se uzdrže od kretanja po gradu zbog napada dronovima.