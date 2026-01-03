Rusija osudila "čin oružane agresije" Amerike protiv Venecuele

Rusija je u subotu izjavila da prijavljeni američki vojni napadi na Venecuelu "nemaju suštinsku osnovu" i da krše međunarodno pravo, javlja Anadolija.

- Bez sumnje, Venecuela nije predstavljala nikakvu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga, trenutna vojna operacija, kao i akcije protiv Venecuele posljednjih dana i sedmica, nemaju suštinsku osnovu - napisao je zamjenik predsjednika Vijeća Federacije Konstantin Kosačev na Telegramu.

- Red treba da se zasniva na međunarodnom pravu, a ne na pravilima. Međunarodno pravo je očigledno prekršeno. Red uspostavljen na ovaj način ne smije prevladati - rekao je Kosačev, u prvoj reakciji visokog ruskog zvaničnika na incident.

Izrazio je uvjerenje da će se "globalna većina odlučno distancirati od napada na Venecuelu i osuditi ga".

Rusija je saopćila da je duboko zabrinuta i osudila "čin oružane agresije" protiv Venecuele, za koji je navela da su ga počinile Sjedinjene Američke Države, saopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova.

- U aktuelnoj situaciji važno je… spriječiti dalju eskalaciju i usmjeriti se na pronalaženje izlaza iz situacije kroz dijalog - navodi se u saopćenju ministarstva.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je državnim medijima, uključujući državnu novinsku agenciju RIA, da će Moskva uskoro izdati saopćenje o događajima u Venecueli.

Ranije se u glavnom gradu Venecuele čulo više snažnih eksplozija usred rastućih tenzija sa SAD-om. Venecuela je optužila SAD za izvođenje napada.