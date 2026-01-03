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NEMAJU OSNOVU

Rusija osudila "čin oružane agresije" Amerike protiv Venecuele

Bez sumnje, Venecuela nije predstavljala nikakvu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama, poručio je Kosačev

Napadi na Venecuelu. AP

Anadolija

3.1.2026

Rusija je u subotu izjavila da prijavljeni američki vojni napadi na Venecuelu "nemaju suštinsku osnovu" i da krše međunarodno pravo, javlja Anadolija.

- Bez sumnje, Venecuela nije predstavljala nikakvu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga, trenutna vojna operacija, kao i akcije protiv Venecuele posljednjih dana i sedmica, nemaju suštinsku osnovu - napisao je zamjenik predsjednika Vijeća Federacije Konstantin Kosačev na Telegramu.

- Red treba da se zasniva na međunarodnom pravu, a ne na pravilima. Međunarodno pravo je očigledno prekršeno. Red uspostavljen na ovaj način ne smije prevladati - rekao je Kosačev, u prvoj reakciji visokog ruskog zvaničnika na incident.

Izrazio je uvjerenje da će se "globalna većina odlučno distancirati od napada na Venecuelu i osuditi ga".

Rusija je saopćila da je duboko zabrinuta i osudila "čin oružane agresije" protiv Venecuele, za koji je navela da su ga počinile Sjedinjene Američke Države, saopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova.

- U aktuelnoj situaciji važno je… spriječiti dalju eskalaciju i usmjeriti se na pronalaženje izlaza iz situacije kroz dijalog - navodi se u saopćenju ministarstva.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je državnim medijima, uključujući državnu novinsku agenciju RIA, da će Moskva uskoro izdati saopćenje o događajima u Venecueli.

Ranije se u glavnom gradu Venecuele čulo više snažnih eksplozija usred rastućih tenzija sa SAD-om. Venecuela je optužila SAD za izvođenje napada.

Pozivajući se na američke zvaničnike, CBS News je objavio da je američki predsjednik Donald Trump naredio napade na lokacije unutar Venecuele, uključujući vojne objekte.

Videosnimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se diže s nekoliko lokacija u gradu, a mogu se čuti i sirene za zračnu uzbunu.

# VENECUELA
# MARIJA ZAHAROVA
# RUSIJA
# KONSTANTIN KOSAČEV
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