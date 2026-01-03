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AMERIKA NAPALA DRŽAVU

Detalji o otmici predsjednika Venecuele: Zarobila ga elitna jedinica "Delta Force"

U kratkom razgovoru za New York Times, Tramp je operaciju nazvao „briljantnom“ i pohvalio uspješan napad

Nikolas Maduro. AP

A. O.

3.1.2026

Novinarka američkog CBS-a Dženifer Jakobs (Jennifer Jacobs), pozivajući se na svoje izvore, izvijestila je da su operaciju otmice predsjednika Venecuele Nikolas Madura (Nicolasa Maduro) izveli pripadnici Delta Force, specijalizirane jedinice za posebne misije američke vojske.

Rano jutros, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je da su Maduro i njegova supruga zarobljeni i da se trenutno nalaze izvan Venecuele, nakon što su izvedeni snažni napadi na zemlju.

U kratkom razgovoru za New York Times, Tramp je operaciju nazvao „briljantnom“ i pohvalio uspješan napad.

Prema izvještajima Wall Street Journala, potpredsjednica Venecuele Delsi Rodriguez (Delcy Rodriguez) sada je na sigurnom, dok je ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez (Vladimir Padrino Lopez), čija je kuća također bila meta napada, izjavio da neće pregovarati niti se predati te da će na kraju Venecuela izaći kao pobjednik.

# VENEZUELA
# NICOLAS MADURO
# SAD
# DONALD TRUMP
# JENNIFER JACOBS
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