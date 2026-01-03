Detalji o otmici predsjednika Venecuele: Zarobila ga elitna jedinica "Delta Force"

Novinarka američkog CBS-a Dženifer Jakobs (Jennifer Jacobs), pozivajući se na svoje izvore, izvijestila je da su operaciju otmice predsjednika Venecuele Nikolas Madura (Nicolasa Maduro) izveli pripadnici Delta Force, specijalizirane jedinice za posebne misije američke vojske.

Rano jutros, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je da su Maduro i njegova supruga zarobljeni i da se trenutno nalaze izvan Venecuele, nakon što su izvedeni snažni napadi na zemlju.

U kratkom razgovoru za New York Times, Tramp je operaciju nazvao „briljantnom“ i pohvalio uspješan napad.