Video / Evo šta se dešavalo ispred Madurove palate prije nego što je Tramp rekao da je uhvaćen

Sirene za uzbunu su se oglasile u noći s petka na subotu u glavnom gradu Venecule. Detonacije su odjeknule, a dijelovi grada su bili bez struje.

U videima koji su ubrzo osvanuli na društvenim mrežama vide se oklopna vozila koja navodno patroliraju ulicama u blizini Miraflores predsjedničke palate.

U međuvremenu je stiglo saopćenje da je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) proglasio vanredno stanje u državi, da bi se potom ispostavilo da je Maduro uhapšen.