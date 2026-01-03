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ODJEKNULE DETONACIJE

Video / Evo šta se dešavalo ispred Madurove palate prije nego što je Tramp rekao da je uhvaćen

Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda, rekao je Tramp

Situacija ispred Madurove palate. Platforma X

A. O.

3.1.2026

Sirene za uzbunu su se oglasile u noći s petka na subotu u glavnom gradu Venecule. Detonacije su odjeknule, a dijelovi grada su bili bez struje.

U videima koji su ubrzo osvanuli na društvenim mrežama vide se oklopna vozila koja navodno patroliraju ulicama u blizini Miraflores predsjedničke palate.

U međuvremenu je stiglo saopćenje da je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) proglasio vanredno stanje u državi, da bi se potom ispostavilo da je Maduro uhapšen.

Naime, predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) se upravo oglasio na svojoj društvenoj mreži TruthSocial, i u postu je potvrdio da su američke snage izvele napad, dodajući da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni!

- Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsjednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopćeni. Konferencija za medije održat će se danas u 11 sati u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji - naveo je Tramp.

# VENECUELA
# SAD
# SIRENE
# DETONACIJE
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