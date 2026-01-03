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PREDSJEDNIK NESTAO

Oglasila se zamjenica Nikolasa Madura: "Ne znamo gdje je..."

Američki zvaničnici su za CBS rekli da su Madura zarobili pripadnici vodeće specijalne jedinice američke vojske, Delta Force

Platforma X

D. H.

3.1.2026

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada zemlje ne zna gdje se nalaze predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores.

"Zahtijevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva borkinja Silija Flores živi", rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Reuters.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) rekao je ranije danas da su SAD uspešno izvele napad velikih razmera na Venecuelu i zarobile Madura.

"Maduro je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Američki zvaničnici su za CBS rekli da su Madura zarobili pripadnici vodeće specijalne jedinice američke vojske, Delta Force.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
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