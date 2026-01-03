Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio južni Meksiko: Poginula jedna osoba

Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio je južni Meksiko u petak, prema podacima Američkog geološkog zavoda, usmrtivši najmanje jednu osobu.

Zemljotres se dogodio blizu pacifičke obale u državi Guerrero na dubini od oko 35 kilometara (22 milje) u 8:58 sati po lokalnom vremenu (1458 GMT).

Snažan potres prekinuo je prvu konferenciju za novinare predsjednice Claudie Sheinbaum ove godine, nakon što su se oglasili seizmički alarmi.

Guvernerka Guerrera Evelyn Salgado Pineda rekla je da je 50-godišnja žena poginula u jugozapadnoj državi Guerrero kada se njena kuća srušila zbog podrhtavanja, prema lokalnim medijima.

Pozivajući se na Sekretarijat za sveobuhvatno upravljanje rizicima i civilnu zaštitu Guerrera, Pineda je rekla da će se naknadni potresi nastaviti i da ih je do sada zabilježeno više od 280.

- Pozivam sve da ostanu mirni i da informacije traže samo iz službenih kanala - napisala je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Lokalni mediji su izvijestili o nestanku struje u nekoliko dijelova glavnog grada Mexico Cityja, dok policijski helikopteri patroliraju centrom metropole.

Potres se osjetio i u regijama Tres Valles, Cordoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizal, Huatusco i Coatzacoalcos.