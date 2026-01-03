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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski predložio imenovanje Mihaila Fedorova za novog ministra odbrane Ukrajine

Odlučio sam promijeniti format rada ukrajinskog Ministarstva odbrane, poručuje Zelenski

Volodimir Zelenski. AP

Anadolija

3.1.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u petak da je predložio imenovanje Mihaila Fedorova, ministra digitalne transformacije zemlje, za novog šefa odbrane.

- Odlučio sam promijeniti format rada ukrajinskog Ministarstva odbrane. Predložio sam Mihailu Fedorovu da postane novi ministar odbrane Ukrajine - rekao je Zelenski u videoporuci na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Fedorov je "duboko uključen" u pitanja koja se odnose na dronove i "vrlo efikasno radi" na digitalizaciji državnih usluga i procesa, dodao je.

Zelenski je imenovao Denisa Šmihala za ministra odbrane u julu 2025. godine.

U petak je Zelenski također potpisao ukaze kojima je zvanično imenovan Kirilo Budanov za šefa predsjedničkog ureda i Oleh Ivaščenko za novog šefa obrambeno-obavještajne agencije zemlje.

# MINISTAR
# VOLODYMYR ZELENSKY
# UKRAJINA
# MIHAIL FEDOROV
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