Zelenski predložio imenovanje Mihaila Fedorova za novog ministra odbrane Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u petak da je predložio imenovanje Mihaila Fedorova, ministra digitalne transformacije zemlje, za novog šefa odbrane.

- Odlučio sam promijeniti format rada ukrajinskog Ministarstva odbrane. Predložio sam Mihailu Fedorovu da postane novi ministar odbrane Ukrajine - rekao je Zelenski u videoporuci na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Fedorov je "duboko uključen" u pitanja koja se odnose na dronove i "vrlo efikasno radi" na digitalizaciji državnih usluga i procesa, dodao je.

Zelenski je imenovao Denisa Šmihala za ministra odbrane u julu 2025. godine.

U petak je Zelenski također potpisao ukaze kojima je zvanično imenovan Kirilo Budanov za šefa predsjedničkog ureda i Oleh Ivaščenko za novog šefa obrambeno-obavještajne agencije zemlje.