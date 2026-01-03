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PROČITAO UPUTE VLADE

Trenutak u kojem je voditelj u Venecueli informisao građane o napadu Amerike: "Branit ćemo zemlju do posljednjeg daha"

Državna televizija Venecuele objavila je snimak voditelja koji je saopćio građanima kako su Sjedinjene Američke Države započele napade u ovoj zemlji.

Voditelj na venecuelanskoj televiziji. Screenshot

D. H.

3.1.2026

Napadi su se dogodili u glavnom gradu Karakasu i državama Miranda, Aragua i La Guaira, navodi se u saopćenju, što je navelo Madura da proglasi nacionalnu vanrednu situaciju i pozove društvene i političke snage da aktiviraju planove mobilizacije.

Voditelj je pročitao saopćenje vlade u kojem se odbacuje vojna agresija SAD-a nakon višestrukih eksplozija.

Prema izvještajima svjedoka agencije Reuters i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, eksplozije, avioni i crni dim mogli su se vidjeti širom glavnog grada, počevši od oko 2 sata ujutro

Nestanak struje pogodio je južni dio grada, u blizini velike vojne baze, rekli su svjedoci.

Američki predsjednik Donald Trump je više puta obećao kopnene operacije u Venecueli. Nije javno detaljno opisao svoje ciljeve, ali je privatno vršio pritisak na Madura da pobjegne iz zemlje, izvještava Reuters.

U međuvremenu, Trump je saopćio kako su specijalne snage kidnapovale Madura i njegovu suprugu te da se već nalaze izvan Venecuele.

# VENECUELA
# KARAKAS
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