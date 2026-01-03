Nazire se glavni uzrok tragedije u Švicarskoj: Isti je već zabilježen u Brazilu i SAD-u

Tragedija u noćnom baru u švicarskom skijalištu Crans-Montana, u kojoj je najmanje 40 poginulih, bolno podsjeća na dva gotovo identična požara koji su već ušli u povijest kao jedne od najsmrtonosnijih nesreća u zatvorenim prostorima, u noćnom klubu Kiss u Brazilu 2013. i u klubu The Station u američkoj saveznoj državi Rhode Island 2003. godine. Smrtonosna i lako zapaljiva pjena Iako su se dogodile u različitim državama i u razmaku od dva desetljeća, sve tri tragedije povezuje ista fatalna kombinacija: zapaljiva pjena koja se nalazi u materijalu akustične zaštite prostora, iznimno brzo širenje vatre i smrtonosni plinovi koji su u nekoliko minuta ispunili zatvoreni prostor. Prema prvim informacijama iz istrage u Švicarskoj, požar u Crans-Montani proširio se izuzetno brzo, ostavljajući gostima vrlo malo vremena za bijeg. Istražitelji posebnu pozornost usmjeravaju na materijale korištene za zvučnu izolaciju i akustičnu zaštitu, a ti elementi stoje u središtu dviju ranijih katastrofa.

Najpoznatiji takav slučaj dogodio se u januaru 2013. u brazilskom gradu Santa Maria, gdje je u noćnom klubu Kiss poginulo 242 ljudi, većinom studenata. Požar je izbio tokom koncerta kada je pirotehnika zapalila akustičnu pjenu na stropu. Vatra se proširila u svega nekoliko desetaka sekundi, a još smrtonosniji od samog plamena bili su nusprodukti izgaranja, gusti dim i plinovi, među kojima i cijanid. Većina žrtava nije stradala od opeklina, nego od gušenja i trovanja. U sličnim tragedijama u Brazilu i SAD-u poginulo više od 300 ljudi Sličan scenarij zabilježen je i deset godina ranije u SAD-u. U veljači 2003. u noćnom klubu The Station u Rhode Islandu poginulo je 100 ljudi. I ondje je iskra pirotehničkih efekata tijekom nastupa benda zapalila akustičnu pjenu postavljenu iza pozornice. Snimke sigurnosnih kamera pokazale su da je cijeli klub bio u plamenu za manje od dvije minute. Otrovan dim, bogat ugljičnim monoksidom i cijanidnim spojevima, paralizirao je posjetitelje i onemogućio bijeg.