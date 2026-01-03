"Maduro je uhapšen i nalazi se u pritvoru u SAD": Slijedi mu suđenje

Američki senator Majk Li (Mike Lee) izjavio je da ga je američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) obavijestio kako je venecuelanski lider Nikolas Maduro (Nicolás) uhapšen i stavljen u pritvor Sjedinjenih Američkih Država, gdje će se suočiti s krivičnim optužbama.

Prema Lijevim riječima, vojni udari koji su prethodili hapšenju imali su za cilj „zaštitu i odbranu onih koji su izvršavali nalog za hapšenje“.

Rubio je, dodao je senator Li, poručio da „ne očekuje daljnje američke akcije u Venecueli sada kada se Maduro nalazi u pritvoru u SAD-u“.