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RIJEČI RUBIJA

"Maduro je uhapšen i nalazi se u pritvoru u SAD": Slijedi mu suđenje

Prema Lijevim riječima, vojni udari koji su prethodili hapšenju imali su za cilj „zaštitu i odbranu onih koji su izvršavali nalog za hapšenje“

Nikolas Maduro. AP

D. H.

3.1.2026

Američki senator Majk Li (Mike Lee) izjavio je da ga je američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) obavijestio kako je venecuelanski lider Nikolas Maduro (Nicolás) uhapšen i stavljen u pritvor Sjedinjenih Američkih Država, gdje će se suočiti s krivičnim optužbama.

Prema Lijevim riječima, vojni udari koji su prethodili hapšenju imali su za cilj „zaštitu i odbranu onih koji su izvršavali nalog za hapšenje“.

Rubio je, dodao je senator Li, poručio da „ne očekuje daljnje američke akcije u Venecueli sada kada se Maduro nalazi u pritvoru u SAD-u“.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# MARCO RUBIO
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